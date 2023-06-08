США выкупают зенитки Gepard у иорданской армии для нужд ВСУ

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Министерство обороны США опубликовало информацию о подписании контракта с компанией Global Military Products. Соглашение предполагает поставку зенитно-артиллерийских комплексов Gepard немецкого происхождения для нужд ВСУ со сроком до 30 мая 2024 года.

Сумма заказа составляет более $118 млн. Американская компания должна были выкупить эти боевые системы у Иордании, которая приобрела их для своей армии у Нидерландов в 2013 году. Тогда всего за 21 млн евро было закуплено 60 комплектов в голландской версии Cheetah PRTL (Pantser Rups Tegen Luchtdoelen). Неизвестно, сколько из них может в итоге попасть на Украину.

Однако их стоимость за единицу будет во много раз выше, чем при продаже в Иорданию

- указывается в издании Altair.

Голландская модификация Cheetah PRTL отличается от оригинальных немецких систем набором оборудования. Она оснащена РЛС обнаружения целей, работающей в диапазоне X (дальность действия 15 км), и радаром отслеживания целей, действующим в диапазоне X/K (работает на дистанции в 13 км).

Нидерланды приобрели в общей сложности 95 Cheetah PRTL во время Холодной войны и вывели их из эксплуатации в 2006 году.