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ЦАМТО

Германия намерена предложить Индии современные подводные лодки

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Церемония спуска на воду на германском судостроительном предприятии thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) в Киле третьей строящейся для Египта дизель-электрической подводной лодки S 43 проекта 209/1400Mod, 03.05.2019
Церемония спуска на воду на германском судостроительном предприятии thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) в Киле третьей строящейся для Египта дизель-электрической подводной лодки S 43 проекта 209/1400Mod, 03.05.2019.
Источник изображения: thyssenkrupp Marine Systems

ЦАМТО, 7 июня. Германия и Индия близки к подписанию соглашения об участии Берлина в проекте поставки неатомных подводных лодок для индийского флота, сообщает газета Hindustan Times.

Как отмечается, в условиях роста напряженности в мире Нью-Дели продолжает диверсифицировать источники получения военной техники и вооружений.

По информации анонимных источников издания, подразделение ThyssenKrupp AG и индийская Mazagon Dock Shipbuilders Limited планируют совместно участвовать в проекте строительства шести подводных лодок для ВМС Индии, стоимость которых оценивается в 5,2 млрд. долл.

Предварительное соглашение (или меморандум о взаимопонимании) между компаниями планируется подписать в присутствии министра обороны Германии Бориса Писториуса, который прибыл в Нью-Дели 6 июня с двухдневным визитом. Ранее министр заявил, что сделка с подводными лодками будет включена в программу посещения Мумбаи 7 июня.

Своей задачей Б.Писториус назвал оказание поддержки и помощи в переговорах между прибывшим с ним руководством немецкой компании и их индийскими коллегами.

Министерство обороны Индии и Mazagon Dock Shipbuilders не комментируют сообщения. Представитель Министерства обороны Германии и представитель ThyssenKrupp Marine Systems также отказались от комментариев.

Немецкая компания не проявила интереса к совместному производству подводных лодок в Индии, когда два года назад был объявлен тендер на реализацию данного проекта. Однако в сложившейся в настоящее время ситуации, Запад и, в частности, Германия, делают ставку на то, что Индия станет "оплотом против растущей военной мощи Пекина".

Что касается проекта поставки подводных лодок, МО Индии ранее выбрало компании Mazagon Dock Shipbuilders и Larsen & Toubro в качестве национальных стратегических партнеров, которые совместно с крупными иностранными оборонными компаниями должны реализовать проект поставки 6 подводных лодок с воздухонезависимой главной энергетической установкой. Компания ThyssenKrupp Marine Systems является одним из ведущих мировых производителей в данной сфере. Кроме того, подводные лодки производства ThyssenKrupp ранее эксплуатировались ВМС Индии, что делает их более привлекательным выбором по сравнению с проектами, предложенными южнокорейской Daewoo и испанской Navantia.

Канцлер Германии Олаф Шольц хотел бы, чтобы немецкие и европейские оборонные компании активизировали свои усилия по поставке Нью-Дели современных вооружений с целью обеспечения отказа правительства премьер-министра Нарендры Моди от закупки российских ВиВТ.

Подводные лодки являются одной из важных потребностей ВМС Индии в связи с устареванием имеющегося флота. Для эффективного патрулирования Индийского океана ВМС Индии требуется как минимум 24 неатомных подводных лодки. В настоящее время на вооружении имеется всего 16 подлодок, большая часть которых эксплуатируется около 30 лет.

Индия формально является членом группировки Quad, в которую также входят Япония, США и Австралия, и настаивает на том, что эти страны и их европейские союзники должны "делиться" технологиями создания подводных лодок. Однако обладатели данных технологий пока не слишком настроены передавать их Индии из опасения утечки, потери прибылей и рабочих мест.

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Страны
Австpалия
Германия
Индия
Китай
США
Южная Корея
Япония
Компании
Mazagon Dock
Navantia
ThyssenKrupp
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