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Военное обозрение

Ходаковский: Захваченное канадское оборудование для выявления операторов БПЛА превосходит российские образцы в разы

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Источник изображения: topwar.ru

В руках российских военнослужащих оказалось специальное оборудование канадского производства, предназначенное для выявления работающих операторов БПЛА и определения координат беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский.

Бывший командир бригады «Восток» уделил особое внимание техническим преимуществам западных средств. Как оказалось, захваченное оборудование обладает очень хорошими характеристиками.

Подобное оборудование применялось системно и ранее, но полученный образец превосходит всё, что мы знали, в разы. У специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу

- подчеркнул Ходаковский.

Как отметил офицер, в бригаде «Восток» еще довольно давно была внедрена практика использования дистанционных антенн и управления бортами из укрытия. Это было сделано для того, чтобы обезопасить операторов БПЛА от выявления их местоположения и последующих ударов по данным точкам вражеской артиллерией. Теперь очевидно, что такие меры предосторожности предпринимались не зря.

Следует отметить, что Ходаковский поднял очень важную проблему –оснащения российских войск в зоне специальной военной операции современным техническим оборудованием, а также использования такой тактики боя, которая бы сводила к минимуму риски обнаружения операторов дронов вражеской разведкой.

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