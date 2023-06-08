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ТАСС

Медведев призвал остановить врага и самим начать наступление

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

По словам замглавы Совета безопасности, контрнаступление ВСУ не является неожиданностью для России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного низложения режима в Киеве в ходе будущего российского наступления.

Комментируя в своем Telegram-канале ситуацию вокруг украинского "контрнаступления", он написал: "Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление".

"Его [наступления России] цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель - полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404", - подчеркнул Медведев.

Он предупредил, что недооценивать противника не стоит. "Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на все, чтобы стереть нашу страну с лица земли, - констатировал замглавы Совбеза. - Поэтому сейчас главное - максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ". Он добавил, что у российской армии существенное преимущество "и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии", "и, конечно, моральное превосходство".

Без неожиданностей

Зампред СБ пояснил, что для России в контрнаступлении ВСУ нет никаких неожиданностей, поскольку выбор у киевского режима отсутствует. "Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие. Разочарование хозяев может стоить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и Co (с английского "и компании" - прим. ТАСС) не только постов, но и самой жизни", - обрисовал Медведев положение Киева.

Как считает зампред Совбеза России, "достаточно нескольких донесений от американской агентуры, которая давно уже командует в СБУ (Службе безопасности Украины - прим. ТАСС)", и все украинское руководство "мгновенно спишут в утиль". "Обвинят в том, что пустили на ветер деньги американских налогоплательщиков. Причем сделают это чужими руками, как это любят в Лэнгли (там находится штаб-квартира Центрального разведывательного управления США - прим. ТАСС): отдадут приказ радикальным отморозкам шлепнуть наркомана за измену Ріднiй Українi и делу Бандеры, а потом подвесить за ноги вместе с его прихвостнями, как когда-то повесили Дуче (с итальянского "вождь", так называли Бенито Муссолини - прим. ТАСС) и его фашистскую хунту на площади Лорето в Милане", - предположил Медведев.

Поэтому, продолжил замглавы СБ РФ, выход у киевского режима один: "Идти до конца, отправляя на погибель тысячи отмобилизованных". 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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