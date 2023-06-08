Минобороны Нидерландов намерено приобрести вертолеты H-225M "Каракал"

ЦАМТО, 7 июня. Правительство Нидерландов приняло решение о закупке 14 средних вертолетов H-225M "Каракал" производства компании Airbus для оснащения Сил специальных операций, сообщило 5 июня Минобороны страны.

Согласно разработанным планам, данные машины заменят имеющиеся транспортные вертолеты AS-532U2 "Кугар", начиная с 2028 года. Об этом в письме в Палату представителей парламента страны сообщил государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов Кристоф ван дер Маат.

Кроме того, в ожидании поставки новой техники планируется провести модернизацию состоящих на вооружении вертолетов "Кугар" для обеспечения продления срока их эксплуатации до 2030 года.

Покупка H-225M "Каракал" является одной из мер по реформированию эскадрильи вертолетного командования в Силы специальных операций (ССО). Укрепление потенциала ССО для проведения операций на суше и на море определено одной и из основных задач, изложенных в оборонном меморандуме, опубликованном в прошлом году.

Новые H-225M будут закуплены у европейского производителя Airbus Helicopters и разместятся на авиабазе Гилзе-Рийен. Помимо вертолетов, в пакет закупки войдет новое оборудование для проведения операций, тренажеры и услуги технической поддержки и обучения.

Вертолеты AS-532 "Кугар" состоят на вооружении МО Нидерландов уже 27 лет и применяются, в том числе, для перевозки десанта, грузов и раненых. Часть из них используются на борту военных кораблей. Техника также применяется для тушения пожаров. Системы вооружения данных вертолетов ранее никогда не подвергались капитальному ремонту. В настоящее время выполняется проект модернизации 12 вертолетов "Кугар", что позволит продлить срок их службы до 2030 года.

Ранее вертолеты H-225M также приобрели ВС Франции, Венгрии, Кувейта и Бразилии.