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В России завершат испытания поезда для ракеты «Ангара»

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Вертикализация ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» на стартовом комплексе космодрома Байконур
Вертикализация ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» на стартовом комплексе космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Роскосмос

Испытания поезда для доставки ракеты «Ангара» завершат после проверок датчиков. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

«Автономные, комплексные испытания и аттестация новых средств транспортирования завершатся после контрольных проверок датчиковой аппаратуры, установленной на контейнерах, и оценки всех результатов, разрешающих сдачу в опытную эксплуатацию», — сказал руководитель предприятия.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что на космодром Восточный прибыл железнодорожный состав с блоками конструкторско-технологического электрозаправочного макета ракеты «Ангара-А5» — «Ангара-НЖ».

В январе госкорпорация сообщила, что специалисты объединения «Полет» завершили сборку и начали пневмоиспытания второй ступени «Ангары-НЖ».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
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