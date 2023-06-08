В России завершат испытания поезда для ракеты «Ангара»

Испытания поезда для доставки ракеты «Ангара» завершат после проверок датчиков. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.
«Автономные, комплексные испытания и аттестация новых средств транспортирования завершатся после контрольных проверок датчиковой аппаратуры, установленной на контейнерах, и оценки всех результатов, разрешающих сдачу в опытную эксплуатацию», — сказал руководитель предприятия.
Ранее «Роскосмос» сообщил, что на космодром Восточный прибыл железнодорожный состав с блоками конструкторско-технологического электрозаправочного макета ракеты «Ангара-А5» — «Ангара-НЖ».
В январе госкорпорация сообщила, что специалисты объединения «Полет» завершили сборку и начали пневмоиспытания второй ступени «Ангары-НЖ».