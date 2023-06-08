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ТАСС

Bloomberg: США запустят спутники для наблюдения за аппаратами России и Китая на орбите

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Спутник на орбите
Спутник на орбите.
Источник изображения: Global Look Press/John Pulsipher

Совместная инициатива Космических сил и Национального разведывательного управления получила название Silent Barker.

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Космические силы США летом запустят группу новых спутников-шпионов, чтобы отслеживать российские и китайские космические аппараты, которые могут представлять угрозу безопасности американских орбитальных объектов. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на их заявление.

Совместная инициатива Космических сил и Национального разведывательного управления получила название Silent Barker. Она позволит распознавать и предупреждать об угрозах в отношении дорогостоящих американских космических систем, а также "обеспечит возможность поиска, обнаружения и отслеживания объектов для своевременного выявления угроз". Точное количество спутников не уточняется, однако отмечается, что их будет несколько.

Спутники будут вращаться на орбите высотой около 35,4 тыс. км со скоростью вращения Земли. Их запуск запланирован после июля на борту ракеты-носителя Atlas V. Точная дата будет объявлена за 30 дней до запуска.

Космические силы США утверждают, что Silent Barker является "ответом на усилия Китая и России по развитию систем, способных с орбиты уничтожать другие спутники, что вызывает беспокойство США". "[Эти аппараты] существенно увеличат возможность Космических сил отслеживать на орбите спутники противника, маневрирующие вокруг или в непосредственной близости от наших спутников", - заявила бывший сотрудник Комитета Палаты представителей по вооруженным силам Сара Минейро. Ведомство ожидает, что Silent Barker станет дополнением к действующим наземным и низкоорбитальным системам и "позволит [США] узнать, что действительно происходит в космосе". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Atlas V
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