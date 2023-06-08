Минобороны Германии поручило отправить на Украину 20 БМП Marder

Немецкий концерн Rheinmetall поставит Киеву 20 БМП Marder

Германия планирует передать Украине дополнительную партию боевых машин пехоты (БМП) Marder. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил оборонный концерн Rheinmetall.

Отмечается, что минобороны ФРГ поручило Rheinmetall в ближайшие месяцы подготовить к транспортировке и дальнейшему использованию 20 БМП из внутренних резервов. Предполагаемая сумма контракта составляет несколько десятков млн евро.

Данная поставка станет дополнением к 40 БМП, которые Киев уже получил.

Ранее, 31 мая, стало известно, что правительство Германии закупит 66 колесных бронетранспортеров (БТР) и 110 танков Leopard для украинской армии. Финансирование инициативы по наращиванию потенциала безопасности страны составит €5,4 млрд на 2023 год и дополнительные разрешения на принятие обязательств в последующие годы в размере €10,5 млрд.

Данные средства будут использованы, в частности, для пополнения запасов федеральных вооруженных сил, осуществляющих поставки, а также для взносов Германии в Европейский фонд мира, из которых могут быть возмещены расходы, связанные с оказанием военной помощи Украине.

Накануне федеральный канцлер Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора он заявил, что Германия продолжит поддерживать Киев, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами

До этого, 26 мая, канцлер ФРГ отметил, что попытки урегулировать ситуацию вокруг Украины не должны привести к заморозке конфликта. По его словам, Киев должен сам определить условия для справедливого мира. При этом вмешиваться в формулирование украинской стороной таких условий не нужно, сказал он.

Германия, как и большинство западных стран, увеличила объем военной помощи для украинской стороны после начала Россией спецоперации. ФРГ уже поставила 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder.