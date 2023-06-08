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Известия.ru

Минобороны Германии поручило отправить на Украину 20 БМП Marder

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Christian Charisius

Немецкий концерн Rheinmetall поставит Киеву 20 БМП Marder

Германия планирует передать Украине дополнительную партию боевых машин пехоты (БМП) Marder. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил оборонный концерн Rheinmetall.

Отмечается, что минобороны ФРГ поручило Rheinmetall в ближайшие месяцы подготовить к транспортировке и дальнейшему использованию 20 БМП из внутренних резервов. Предполагаемая сумма контракта составляет несколько десятков млн евро.

Данная поставка станет дополнением к 40 БМП, которые Киев уже получил.

Ранее, 31 мая, стало известно, что правительство Германии закупит 66 колесных бронетранспортеров (БТР) и 110 танков Leopard для украинской армии. Финансирование инициативы по наращиванию потенциала безопасности страны составит €5,4 млрд на 2023 год и дополнительные разрешения на принятие обязательств в последующие годы в размере €10,5 млрд.

Данные средства будут использованы, в частности, для пополнения запасов федеральных вооруженных сил, осуществляющих поставки, а также для взносов Германии в Европейский фонд мира, из которых могут быть возмещены расходы, связанные с оказанием военной помощи Украине.

Накануне федеральный канцлер Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора он заявил, что Германия продолжит поддерживать Киев, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами

До этого, 26 мая, канцлер ФРГ отметил, что попытки урегулировать ситуацию вокруг Украины не должны привести к заморозке конфликта. По его словам, Киев должен сам определить условия для справедливого мира. При этом вмешиваться в формулирование украинской стороной таких условий не нужно, сказал он.

Германия, как и большинство западных стран, увеличила объем военной помощи для украинской стороны после начала Россией спецоперации. ФРГ уже поставила 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
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