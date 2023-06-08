Европейцы с подозрением отнеслись к покаянию Макрона

Макрон пытается сгладить негативное впечатление, сложившееся на Западе после его скандальных заявлений об украинском конфликте, пишет Bloomberg. Он уже выразил поддержку стремлению Киева вступить ЕС и НАТО. Однако покаяние президента Франции преследует более обширные цели.

Лионель Лоран

Но очередное стремление Парижа стать лидером Европы и наладить сотрудничество наткнется на сопротивление.

Эммануэль Макрон любит делать захватывающие дух огульные заявления в манере де Голля и из-за этого часто вступает в разногласия с союзниками — будь это его объявление о смерти мозга НАТО, требование не унижать Россию после начала ее военной операции на Украине или зачисление европейцев в разряд вассалов Америки.

Наверное, именно поэтому сейчас Макрон пытается следовать курсом на примирение. Сегодня, когда Украина готовит контрнаступление с целью возврата территорий, французский лидер выражает поддержку стремлению Киева вступить в реформированный Евросоюз и НАТО. Еще несколько лет тому назад такие заявления казались немыслимыми. Смерть мозга у НАТО отменяется, ибо альянс вернулся к жизни в результате шоковой терапии Владимира Путина, говорит Макрон. Расширение ЕС, которое, согласно его прозвучавшему в 2019 году предостережению, ослабит блок, сейчас превратилось в вопрос безопасности и стабильности. Выступая на прошлой неделе с речью в Братиславе, Макрон даже признался, что Франции надо было внимательнее прислушиваться к заявлениям восточноевропейских стран о России. Это был замаскированный выпад в сторону его предшественников, которые отмахивались от предупреждений атлантистов из Восточной Европы.

Произнести большую речь, чтобы загладить свою вину за прежние важные речи – это, конечно, очень по-макроновски. Он не только подал сигнал Путину, что Украина является частью будущего Евросоюза. Его покаяние преследует более обширные цели. Он протягивает руку восточноевропейским и прибалтийским государствам, которые считают Париж ненадежным партнером в вопросах безопасности. Он наводит новые мосты внутри ЕС в момент, когда рецессия добавляет головной боли Германии. А поскольку американские политики больше сосредоточены на Китае, чем на Украине, Макрон явно видит в этом неплохой шанс протолкаться в лидеры.

"Это был необходимый шаг. Мы должны были сказать союзникам Франции, что все понимаем, что допускали ошибки, — говорит бывший помощник генсека НАТО Камиль Гран (Camille Grand), назвавший предстоящий саммит альянса в Вильнюсе очередным знаковым событием. – Вопрос сейчас в том, сумеет ли Макрон в предстоящие месяцы донести это послание до всех".

А вот здесь-то и начинаются проблемы.

В вопросе расширения ЕС нет настоящего единодушия. Стороны не могут прийти к единому мнению о том, как реформировать процесс, утративший доверие стран-членов, в том числе, Франции. Начавшееся после холодной войны продвижение ЕС на восток считается экономическим успехом, но оно не смогло остановить антилиберальную волну популизма в регионе и создало новые препятствия процессу принятия решений и интеграции. Сейчас выдвигаются идеи о том, как преодолеть кошмар, связанный с единогласным голосованием, и сделать процесс вступления более постепенным. В частности, предлагается выдавать небольшими порциями вознаграждения за осуществление реформ, например, доступ к единому рынку. Но даже это наверняка встретит сопротивление. Например, польские фермеры протестуют против наплыва дешевого зерна с соседней воюющей Украины.

А еще есть США. Французский президент всячески подчеркивает, что он со своим стремлением к созданию европейских сил обороны ни в коей мере не намерен конкурировать с натовскими обязательствами, однако по-прежнему настаивает на самостоятельности континента в целом ряде областей. "Стройте европейское, покупайте европейское, внедряйте европейские инновации", — призывает он. Отмечая, что Франция уверенно идет по пути наращивания военных расходов до целевого показателя НАТО в 2% от ВВП, Макрон одновременно ругает другие страны ЕС, предпочитающие массово покупать "неевропейское" (то есть, американское) оружие. Его критика достаточно справедлива, но он в одиночестве, а один в поле не воин. Даже если Евросоюз предпримет какие-то шаги для реализации новых инициатив, таких как общие закупки оружия, этот боевой клич вряд ли подхватят многие страны-члены. Макрон прав, предупреждая, что зависеть от США безрассудно, так как на следующих выборах может победить Дональд Трамп. Но к нему мало кто прислушивается. Поляк Матеуш Моравецкий, например, заявил, что нежелание республиканцев помогать Киеву – это просто "игра в покер".

Пожалуй, самая серьезная проблема на перспективу – это стратегическая концепция. Моравецкий в марте выступил с речью, в которой изложил далекие от макроновских взгляды на Европу. Он попытался настроить народ против элиты и отчитал Брюссель за вмешательство в такие вопросы, как власть закона. Такое стойкое сопротивление возникновению европейского "сверхгосударства" не сулит ничего хорошего дальнейшей интеграции. А канцлер Германии Олаф Шольц в прошлом месяце также изложил замыслы по расширению блока – однако осадил Макрона за его навязчивое стремление к суверенитету и даже не упомянул состоящее из 44 стран Европейское политическое сообщество под руководством Макрона. Макрон извинился за невнимание к союзникам, но готовы ли союзники прислушиваться к нему?

Президент Франции прав, пытаясь использовать новый подход, и благая весть о самодостаточной Европе стоит того, чтобы ее проповедовать. Но даже такой простой и популярной идеи, как поддержка Украины, может оказаться недостаточно, чтобы зарядить Европу энергией или продвинуть вперед планы Макрона. Если Париж не сумеет подкрепить свои слова практическими действиями или реальными дипломатическими инвестициями (а такое случится не впервые), покаяние Макрона перед партнерами может оказаться далеко не последним.