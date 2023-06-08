Наступает переломный момент. Вот как Россия выручит Эрдогана

Хуаньцю шибао: Россия поможет Эрдогану выполнить одну из важнейших политических задач

Перед Реджепом Тайипом Эрдоганом, вступившим в должность президента на новый срок, стоят большие задачи. С одной из них в силах помочь Россия, пишет "Хуаньцю шибао". Она может примирить Турцию с важной страной-соседкой – Сирией. Анкара, в свою очередь, сыграет роль в решении украинского кризиса.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, одержавший победу на недавних выборах, был приведен к присяге в качестве главы государства 3 июня и начал новый срок. На чем в следующие пять лет сосредоточится Эрдоган, с трудом выигравший эти туры голосования, пока весь мир предсказывал ему поражение? На мой взгляд, важнейшие вопросы, которым новое турецкое правительство должно уделять первоочередное внимание, в основном заключаются в следующем.

Во-первых, непосредственным приоритетом станет преодоление экономического кризиса, с которым столкнулась Турция. В настоящее время в стране сохраняется сильная инфляция, турецкая лира резко обесценилась, а резервы центрального банка почти опустошены. В октябре 2022 года уровень инфляции в государстве достиг 85,5%. Несмотря не небольшое снижение к текущему моменту, этот показатель все еще составляет около 40%. За последние пять лет турецкая валюта потеряла почти 80% своей стоимости, достигнув нового минимума в 20 лир к одному доллару 29 мая. С декабря 2021 года центральный банк страны потратил более 177 миллиардов долларов на поддержку лиры. В апреле этого года цены выросли на 105,19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — а это примерно на треть больше, чем в начале 2023 года.

Долгосрочные высокие расходы и низкие процентные ставки сделали экономику Турции чрезвычайно хрупкой. Однако, поскольку низкие процентные ставки могут сделать экспорт страны более конкурентоспособным, правительство Эрдогана не планирует повышать их в ближайшем будущем. Тем не менее будущей осенью, когда доходы от туризма упадут, а расходы на энергию увеличатся, Эрдоган может быть вынужден изменить экономическую политику на нетрадиционную и провести структурные реформы, чтобы справиться с кризисом.

Во-вторых, необходимо ускорить работы по восстановлению в зонах бедствия. Землетрясение силой 7,8 балла, которое произошло на юге Турции в феврале этого года, унесло жизни более 50 тысяч человек, а более чем 3 миллионам жителей пришлось эвакуироваться. Большая часть их повседневных потребностей сейчас обеспечивается гуманитарной помощью. По оценкам Программы развития ООН, экономический ущерб от землетрясения составил более 100 миллиардов долларов. Эрдоган пообещал предоставить пострадавшим от бедствия жилищные кредиты на 20 лет с двухлетним льготным периодом после погашения. Кроме того, правительство в кратчайшие сроки восстановит 650 тысяч домов в пострадавшем районе и в течение этого года сдаст 319 тысяч из них. Чтобы стимулировать экономическое развитие районов, которые затронула стихийная катастрофа, и решить проблемы с трудоустройством, правительство построит в этой зоне несколько оборонных и военных предприятий.

В-третьих, новое правительство сделает упор на скорейшее налаживание отношений с Сирией при посредничестве России. На этих всеобщих выборах важной темой была проблема беженцев, в настоящее время более 3 миллионов сирийских граждан по-прежнему находятся в Турции. Давление вынуждает Эрдогана постепенно репатриировать мигрантов, застрявших в его стране. По данным иммиграционного бюро Турции, 554 тысяч сирийцев уже вернулись домой. Анкара планирует построить большое количество домов для беженцев на севере Сирии и намерена в течение этого года репатриировать еще один миллион сирийских мигрантов. Турция вынуждена сотрудничать с сирийским правительством по многим другим вопросам, помимо беженцев. По мере того, как Ближний Восток захлестывает "волна примирения", международное сообщество ожидает, что Дамаск как можно скорее начнет мирное урегулирование с другими странами. Турция также начала корректировать свою политику в отношении Сирии, надеясь как можно скорее восстановить с ней связи. Если Россия сможет сыграть активную посредническую роль, я полагаю, что в отношениях двух стран в ближайшем будущем обязательно наступит переломный момент.

В-четвертых, с точки зрения дипломатии правительство Эрдогана будет укреплять сотрудничество с Россией и в то же время стремиться улучшить отношения с Европой и Соединенными Штатами, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций для решения экономических проблем Турции. Добившись переизбрания, Эрдоган, вероятно, наконец согласится на членство Швеции в НАТО — при условии, что Осло и Вашингтон пойдут на компромиссы с Анкарой по некоторым ключевым вопросам. На новом сроке турецкий президент будет в полной мере использовать геополитические преимущества своего государства, чтобы играть активную роль в урегулировании украинского конфликта, а также продолжит посредничество между Россией, Европой и США с целью усиления международного влияния Турции. В целом ожидается, что новое правительство будет поддерживать дипломатический баланс между Востоком и Западом.

В октябре 2022 года Эрдоган объявил о реализации своего видения "век Турции". Его цель — обеспечить своей стране место в десятке мировых лидеров в области политики, экономики, технологий, вооруженных сил и дипломатии. Однако из-за сложной международной и внутренней ситуации, особенно перед лицом нынешней геополитической обстановки, Эрдоган по-прежнему столкнется с огромными проблемами в осуществлении этого грандиозного замысла во время своего следующего срока.

Автор: Янь Тяньцинь — научный сотрудник Центра изучения ЕС Сычуаньского университета — национальной и региональной исследовательской базы Министерства образования, а также доцент Института иностранных языков Сычуаньского университета