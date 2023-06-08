GT: Украина замаскировала поиск союзников против России под новый мирный план

Крупные потери завели ВСУ в военный тупик, выбраться из которого не поможет даже Запад, пишет GT. Осознав безнадежность ситуации, Украина начала разрабатывать новый мирный план, приемлемый для большего числа стран. Однако за этой завесой скрывается поиск новых союзников для изоляции России.

Москва заявила, что российская армия отразила недавно начатое контрнаступление ВСУ. Киев же в основном хранит молчание об операции. Китайские эксперты рассказали, что украинские войска вряд ли существенно изменят обстановку на поле боя, так как они понесли большие потери во время сражения за Артемовск. Западные поставки не помогут им одержать крупную победу над Россией и приведут лишь к затягиванию конфликта и к возникновению тупиковой ситуации в зоне вооруженных действий.

Все это чрезвычайно осложняет посредническую деятельность мирового сообщества по прекращению огня. Китай будет добиваться своего и продолжит придерживаться справедливой позиции в рамках будущих дипломатических усилий, говорят аналитики. Они подчеркивают, что и Россия, и Украина должны участвовать в процессе мирного урегулирования и что ни одну из сторон ни в коем случае нельзя исключать из него и изолировать. Все проблемы между ними следует решать поэтапно посредством основанных на прагматических принципах переговоров, а не упрямо придерживаться военных мер и нереальных планов, приводящих к нескончаемому кровопролитию.

Преодолеть тупиковую ситуацию трудно

Согласно прозвучавшему в понедельник сообщению агентства ТАСС, вооруженным силам Украины не удалось добиться успеха в ходе крупномасштабного наступления на пяти участках фронта на юге Донецкой области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, бросив в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений, — заявил он. — Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел".

По словам Конашенкова, противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. "В результате умелых и грамотных действий „Восточной“ группировки войск потери ВСУ составили: более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, а также 21 боевая бронированная машина", — подчеркнул представитель военного ведомства. В частности, он отметил, что начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов находился на одном из передовых пунктов управления на этом направлении.

В понедельник украинские военные заявили, что у них нет информации о крупном наступлении в этом районе.

"У нас нет такой информации, и мы не комментируем подобные фейки", — заявила агентству Reuters представитель ВСУ.

По словам китайских военных экспертов, публикуемая российской стороной информация, включающая детали боевых действий и деятельность военного командования, показывает, что Москва обретает все больше уверенности в плане разведки, а Украина старается как можно меньше говорить о ходе операции. Когда ВС РФ в прошлом месяце захватили большую часть Артемовска, оставив под контролем Украины лишь небольшую полоску земли, ВСУ в ходе ожесточенных боев понесли тяжелые потери, и теперь им действительно трудно начать эффективное и масштабное наступление с целью скорейшего оттеснения российских войск.

Научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при Китайской академии общественных наук Чжан Хун (Zhang Hong) рассказал, что сторонам в данный момент очень тяжело осуществить новый прорыв на линии фронта.

"После серии боев на протяжении более чем года стороны возвели мощные фортификационные сооружения вдоль длинной контрольной линии, и теперь им приходится очень дорого платить за каждый шаг при попытке продвижения вперед. Такая тупиковая ситуация — это проблема, особенно для Киева, поскольку поставки западного оружия не помогут ему переломить обстановку в ходе этих боев с переменным успехом", — отметил Чжан Хун.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил на заседании Бундестага в Берлине: "Если мы прекратим поставки оружия, если поставки оружия закончатся сегодня, Украине наступит конец уже завтра". Его заявление было показано на канале Ruptly TV. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также сказал в интервью СМИ: "Если мы не станем поддерживать Украину, она падет в считанные дни". Его слова процитировал портал euronews.com.

По мнению экспертов, степень упорства Киева в ходе конфликта на самом деле зависит от уверенности и решимости Запада. Они отмечают, что Украине будет очень сложно добиться полной победы над Россией и вернуть все утраченные территории. А если ВСУ в предстоящие месяцы не добьются существенных успехов, встанет вопрос о том, как долго Запад будет продолжать поддержку в условиях мощного экономического давления.

Сложное посредничество

Дипломатические посреднические усилия нейтральных стран, включая Китай, также ни к чему не привели, потому что у России и Украины нет общности взглядов, а выдвинутые ими условия для достижения мира полностью противоречат друг другу, отмечают эксперты.

"Хорошая новость состоит в том, что все больше и больше стран призывают к миру и переговорам, отказываясь подливать масла в огонь конфликта. Но проблемы украинского кризиса слишком сложны, и для их решения наверняка потребуется немало времени", — сказал Чжан Хун.

Украина и ее союзники планируют провести саммит мировых лидеров, но без участия России. Цель встречи — поддержать условия Киева, на которых он готов прекратить военные действия. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента и европейские дипломаты, чьи слова 30 мая привела в своей статье газета Wall Street Journal.

Европейские представители заявляют, что они вместе с Киевом перерабатывают украинский план мира из десяти пунктов таким образом, чтобы сделать его более приемлемым для других мировых держав, таких как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай.

Научный сотрудник Центра российских исследований при Восточно-Китайском педагогическом университете Цуй Хэн (Cui Heng) рассказал, что предложение, о котором сообщила Wall Street Journal, это на самом деле попытка заручиться поддержкой нейтральных государств и с их помощью изолировать Россию.

Справедливый, нейтральный и осуществимый план должен включать интересы обеих конфликтующих сторон. В нем необходимо учитывать разумные и обоснованные озабоченности участников. Но если какая-то группа стран поддерживает исключительно одного из них и стремится изолировать другого, добиться мира будет невозможно, отметил Цуй.

Авторы: Ян Шэн (Yang Sheng), Чжан Чанъюй (Zhang Changyu)