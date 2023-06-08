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Известия.ru

Зеленский заявил о планах получить «мощное» количество F-16 от Запада

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Источник изображения: Фото: REUTERS.Ritzau Scanpix/Bo Amstrup

Зеленский: нет смысла готовить инфраструктуру на Украине для F-16, пока нет договоренностей

Киев ожидает от некоторых стран Запада «мощное» количество истребителей F-16, сказал 6 июня президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, которую транслирует телерадиокомпания «Общественное». При этом, как отметил глава государства, инфраструктуры для них на украинской территории сейчас нет.

«Она (инфраструктура. — Ред.) будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты. На сегодня последняя наша важная очень встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с количеством стран, которые точно подтвердили, что они точно дадут нам F-16», — подчеркнул президент Украины.

Он сообщил о получении от ряда европейских партнеров «понимания относительно количества. Зеленский назвал это количество «мощным».

Днем ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что украинский министр обороны Алексей Резников может лгать, говоря о том, что Киев не собирается использовать истребители F-16 для летнего контрнаступления. Он изменит свою позицию, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат эти самолеты.

Резников сказал, что ВСУ получат истребители F-16, обученных инженеров и пилотов не раньше осени, поэтому не смогут использовать их во время контрнаступления.

28 мая он сообщил о завершившемся отборе пилотов для обучения на F-16. При этом Резников не стал комментировать возможное количество поставленных истребителей и сроки их передачи.

В минобороны Украины двумя днями ранее отметили, что украинским войскам нужно четыре эскадрильи по 12 самолетов F-16, то есть всего 48 истребителей.

F-16 — это истребитель американского производства, который имеется на вооружении у многих государств. Украина пытается получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ. Особенно активно Киев начал добиваться поставок, после того как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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