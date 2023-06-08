Жалкая украинская поделка серьезно уступает алжирской БМПТ на шасси Т-62

Существующая в единственном экземпляре машина огневой поддержки на основе Т-62 и БМП-2 была показана на днях на Украине. От танка был заимствован корпус , от "двойки" - боевое отделение с 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом. Об этом сообщает "Российская газета" (специальный проект "РГ: русское оружие").

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Украинская машина огневой поддержки

Разнесенная защита бортов сделана по всей длине корпуса, изменена форма грязевых щитков, заменены ящики на надгусеничных полках, перед нижней лобовой деталью установлен лист дополнительной брони.

На верхней передней части корпуса, а также на башне видны элементы динамической защиты "Контакт-1". Всего смонтировано около четырех десятков контейнеров.

Военные эксперты, ознакомившиеся с этой поделкой для ВСУ, обратили внимание на ряд грубых ошибок, сделанных теми, кто занимался этой "модернизацией". Разумеется, мы называть их не будем, пусть все остается, как есть.

Создатели этого бронемутанта вдохновлялись алжирской разработкой, о которой стали писать в 2021 году. Там также использовались платформы "шестьдесят вторых", вот только боевое отделение было основательно усовершенствовано, оно получило современную систему управления огнем с всесуточными многоканальными прицелами, автоматом сопровождения цели.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

БМПТ-62 из Алжира

Кроме малокалиберного орудия и пулемета имеется также 30-мм автоматический гранатомет и противотанковый ракетный комплекс "Корнет", считающийся одним из самых мощных в мире. На украинской машине применение ПТУР, похоже, вообще не предусмотрено. Поэтому украинское подражание БМПТ вряд ли жизнеспособно в условиях современного боя.