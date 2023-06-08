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Больше не оплот США: эта страна выбрала нейтралитет в отношении России

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Трефилов

Западу не удалось задушить Россию санкциями благодаря, в частности, Грузии, пишет Cumhuriyet. Если ранее Тбилиси был оплотом американской администрации и "гордостью" Сороса, то теперь Грузия постепенно отдаляется от США и ЕС, считает автор статьи.

Берктай Дениз

В российско-украинском конфликте важны как события на поле боя, так и позиции третьих стран.

Прогноз Вашингтона, ожидавшего, что Москва будет задушена санкциями спустя полгода, не оправдался. Важнейшая причина этого заключается в том, что Запад не смог изолировать Россию.

Соединенным Штатам, с одной стороны, удалось объединить Запад против России. Вступление Финляндии в НАТО, а теперь и надвигающееся вхождение Швеции в альянс были событиями, которых Путин намеревался избежать. Между тем, с другой стороны, Россия получила поддержку от стран БРИКС, и некоторые другие страны поддержали Москву в этот период, что ранее не ожидалось. Одно из таких государств — Грузия, которая, несмотря на настойчивость США и ЕС, не присоединилась к санкциям против России.

После революции роз

А когда-то Грузия была оплотом американской администрации на постсоветском пространстве и «предметом гордости» Джорджа Сороса (George Soros), поддерживавшего цветные революции в регионе. Будущее Грузии, обладающей ключевым значением в планах по транспортировке как азербайджанской нефти и природного газа, так и ресурсов Центральной Азии в Европу в обход России, с давних пор представляло интерес для США. После революции роз, спонсированной Соросом в 2003 году и открыто поддержанной США, к власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили, и новая администрация сделала руководителя грузинского филиала соросовского фонда «Открытое общество» министром образования Грузии. Иными словами, новое руководство страны передало национальное образование в руки Сороса, выплатив таким образом свой долг перед ним. После революции Грузия по указанию США вступила в процесс быстрых реформ и стала страной, которую Америка ставила в пример другим постсоветским государствам. После прозападной революции на Украине в 2014 году в Киев с подачи США были доставлены грузинские специалисты, и на этот раз руками грузин попытались обеспечить трансформацию Украины.

Внутреннее напряжение возрастет

Однако после 2013 года Грузия постепенно отдалялась от США. Тбилиси не присоединился к санкциям против Москвы и к тому же принял решение о возобновлении прямого авиасообщения с Россией. Премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил, что одной из причин конфликта между Москвой и Киевом было желание Украины вступить в НАТО, это очень напоминало российскую риторику.

Председатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» Кобахидзе отметил, что Грузия, не будучи членом Евросоюза, не присоединится к санкциям ЕС против России.

Хотя оппозиция в Грузии проводит акции протеста против такой политики, эти демонстрации пока не нашли широкой поддержки в массах. Впрочем, нетрудно предсказать, что Запад не пожелает мириться с такой позицией Тбилиси и поэтому начиная с осени можно ожидать нарастание внутреннего напряжения в Грузии.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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