В США знали о планах Киева подорвать "Северные потоки"

В США знали о планах Киева атаковать "Северные потоки" еще в июне 2022 года, пишет WP. По данным газеты, ЦРУ узнало от разведслужбы одной из европейский стран, что шесть украинских спецназовцев собирались устроить диверсию на трубопроводах.

В июне прошлого года ЦРУ узнало от разведывательной службы одного европейского государства о том, что группа из шести служащих украинских сил специального назначения намеревалась устроить диверсию на трубопроводе "Северный поток", по которому природный газ поставлялся из России в Германию.

За три месяца до того, как диверсанты взорвали газопровод "Северный поток", администрация Байдена узнала от страны, являющейся близким союзником Вашингтона, что украинские военные планировали тайно осуществить атаку на подводный трубопровод, задействовав небольшую группу водолазов, которые подчинялись непосредственно главнокомандующему вооруженными силами Украины.

Подробности плана диверсии, о которых ранее не сообщалось, были собраны разведывательной службой одного европейского государства и переданы ЦРУ в июне 2022 года. Они содержат некоторые из наиболее конкретных на сегодняшний день доказательств, связывающих правительство Украины с диверсией в Балтийском море, которую чиновники Соединенных Штатов и других западных стран назвали дерзким и опасным актом саботажа в европейской энергетической инфраструктуре.

Сообщения разведывательного агентства европейской страны были опубликованы на платформе Discord предположительно бывшим военнослужащим Национальной гвардии США Джеком Тейшейрой (Jack Teixeira). Изданию Washington Post удалось получить копию материалов от одного из онлайн-друзей Тейшейры.

Отчет разведки был основан на информации, полученной от одного источника на Украине. Переданную источником информацию не удалось немедленно подтвердить, но ЦРУ, в свою очередь, в том же месяце поделилось этим отчетом с Германией и другими европейскими странами, о чем сообщили осведомленные чиновники, которые попросили не разглашать их имена.

Чрезвычайно конкретные детали — включая число задействованных оперативников и методы диверсии — свидетельствуют о том, что почти год у западных союзников были веские основания подозревать Киев в подрыве "Северного потока". За последние несколько месяцев эта оценка нашла новые подтверждения, поскольку следователи правоохранительных органов Германии обнаружили улики касательно взрывов, которые имеют поразительное сходство с тем, что, как утверждала разведка европейской страны, планировала Украина.

Официальные лица из нескольких стран подтвердили, что сводка разведданных, опубликованная на платформе Discord, точно повторяет то, что европейская разведывательная служба сообщила ЦРУ. Washington Post согласилась не раскрывать название этой европейской страны, а также некоторые аспекты предполагаемого плана по просьбе правительственных чиновников, утверждающих, что раскрытие этой информации поставит под угрозу источники и их работу.

Украинские чиновники, которые ранее отрицали причастность своей страны к атаке на "Северный поток", не отреагировали на запросы о комментариях.

Белый дом отказался дать ответы на ряд вопросов касательно отчета разведки европейской страны и предполагаемого плана украинских военных, в том числе на вопрос о том, пытались ли американские чиновники воспрепятствовать той миссии.

Представители ЦРУ тоже отказались выступить с комментариями.

26 сентября 2022 года три подводных взрыва повлекли за собой серьезные утечки на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Нетронутой осталась только одна из четырех ниток трубопроводов. Некоторые чиновники администрации Байдена поначалу заявили, что именно Россия несет ответственность за то, что президент Байден назвал "преднамеренным актом саботажа", пообещав при этом, что Соединенные Штаты будут сотрудничать со своими союзниками, "чтобы разобраться в том, что именно произошло". Поскольку приближалась зима, некоторым казалось, что Кремль действительно мог попытаться перекрыть поставки энергоносителей: по словам некоторых лидеров, это могло быть актом "шантажа", призванным запугать европейские страны, чтобы те прекратили оказывать финансовую и военную помощь Украине и воздержались от введения новых санкций.

Теперь же чиновники администрации Байдена в частных беседах признают, что никаких убедительных доказательств причастности Москвы к взрывам на "Северном потоке" нет. Тем не менее, в своих публичных выступлениях они продолжают уклоняться от ответа на вопрос о том, кто несет ответственность за диверсию. Чиновники некоторых европейских стран закулисно выдвигают предположения, что за атакой могла стоять Украина, однако они отказываются заявлять об этом публично, опасаясь, что обвинения в адрес Киева могут расколоть антироссийский альянс. На официальных встречах и мероприятиях с участием европейских политиков и представителей НАТО чиновники предпочитают придерживаться линии, которую недавно сформулировал один европейский дипломат: "Не говорите о "Северном потоке".

В отчете разведки европейской страны ясно говорилось о том, что диверсанты действовали вовсе не самовольно. Все участники операции подчинялись непосредственно главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному, который за все отвечал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал об операции.

Тот факт, что Зеленского держали в полном неведении, должно было дать украинскому лидеру возможность правдоподобно отрицать причастность своей страны к дерзкой атаке на гражданскую инфраструктуру, которая могла бы вызвать общественный гнев и поставить под угрозу дальнейшие усилия Запада по оказанию поддержки Украине – особенно в Германии, которая до начала конфликта получала половину своего природного газа из России и долгое время отстаивала проект "Северный поток", несмотря на сопротивление со стороны других европейских союзников.

Хотя российскому государственному конгломерату "Газпром" принадлежит 51% акций Nord Stream, западные компании, включая компании из Франции, Германии и Нидерландов, являются в ней партнерами и вложили в эти трубопроводы миллиарды долларов. Между тем Украина долгое время жаловалась, что "Северный поток" позволит России огибать территорию Украины, лишая Киев огромной прибыли от транзита газа.

В разведывательной сводке говорится, что операция украинских военных была "приостановлена" по причинам, которые до сих пор остаются неизвестными. Согласно отчету разведки, украинцы планировали атаковать трубопровод сразу после масштабных военно-морских учений союзников BALTOPS, которые проходили с 5 по 17 июня 2022 года.

Тем не менее, по словам представителей правоохранительных органов Германии, занимавшихся расследованием сентябрьских взрывов на "Северном потоке", ключевые детали диверсии совпадают с более ранним планом.

К примеру, украинский источник, который в июне передал информацию европейской разведке, рассказал, что шестеро военнослужащих украинских сил специального назначения намеревались под чужими именами арендовать лодку и с помощью подводного аппарата погрузиться на дно Балтийского моря, чтобы повредить или уничтожить трубопровод, а затем уйти незамеченными. Помимо кислорода команда планировала взять с собой гелий, который рекомендуется использовать при погружениях на большую глубину.

По словам чиновников, знакомых с ходом расследования, в настоящее время немецкие следователи полагают, что в сентябре шестеро человек, используя поддельные паспорта, арендовали парусную яхту, вышли в море с территории Германии и заложили взрывчатку, которая повредила нитки трубопроводов. По мнению следствия, это было делом рук опытных водолазов, поскольку взрывчатку заложили на глубине около 70 метров – на такой глубине, по словам экспертов, гелий мог бы быть полезным для поддержания концентрации внимания.

Следователи сравнили остатки взрывчатого вещества, найденного на трубопроводе, со следами, обнаруженными внутри каюты яхты "Андромеда". И им удалось связать украинских граждан с арендой яхты через явно подставную компанию, зарегистрированную в Польше. Следователи также подозревают, что к проведению диверсионной операции был причастен минимум один украинец, который сейчас служит в ВСУ.

Ранее группа немецких медиакомпаний сообщала, что к диверсии предположительно причастен некий военнослужащий украинских вооруженных сил.

Однако некоторые детали плана, информацию о котором ЦРУ получило в июне, отличаются от подробностей сентябрьской диверсии. В отчете европейской разведки говорилось, что украинские оперативники планировали атаку на трубопровод "Северный поток – 1", и в нем не было упоминаний о более новой ветке – "Северном потоке – 2". В отчете также отмечалось, что диверсанты планировали выдвинуться из другого места в Европе, а не из немецкого порта Варнемюнде в Балтийском море, где была арендована "Андромеда".

По словам чиновников, первоначально ЦРУ усомнилось в достоверности информации, отчасти потому, что украинец, сообщивший делали плана, еще не успел зарекомендовать себя как надежный источник информации. Разведывательная служба европейского страны-партнера Соединенных Штатов сочла источник надежным.

Тем не менее, несмотря на сомнения, в июне ЦРУ передало данные разведки своим коллегам в Германии и в других европейских странах. По словам одного чиновника, разведка европейского государства тоже передала эту информацию Германии. Сотрудники немецкой разведки сообщили эту информацию немецким законодателям в ходе закрытого брифинга в Берлине в конце июня, после чего те ушли на летние каникулы.

По словам чиновников, ознакомившихся с отчетом европейской разведывательной службы, вполне возможно, кто-то сообщил предполагаемым украинским организаторам диверсии, что эта развединформация была передана нескольким странам, в результате чего они, возможно, решили внести изменения в свой план.

Однако отчет разведывательного агентства неназванной европейской страны был не единственной уликой, указывающей на причастность Киева ко взрывам на "Северном потоке".

Ранее Washington Post писала, что правительствам, проводившим расследования взрывов, удалось получить подробности переписок и дискуссий, из которых было ясно, что проукраински настроенные лица и организации обсуждали возможность нанесения удара по "Северному потоку". Те разговоры велись до атаки, однако о них стало известно лишь после нее, когда разведывательные агентства проанализировали данные на наличие каких-либо улик, о чем рассказал высокопоставленный сотрудник службы безопасности одной западной страны.

Хотя администрация Байдена отказалась вводить санкции против связывающего Россию и Германию трубопровода, чтобы попытаться наладить отношения с Берлином, она все же питала серьезные опасения по поводу "Северного потока", поэтому она не огорчилась, когда в сентябре на нем прогремели взрывы.

После нескольких месяцев давления со стороны Вашингтона правительство Германии приостановило процедуру сертификации уже достроенного "Северного потока – 2" – всего за несколько дней до начала российской специальной военной операции на Украине. Этот шаг Берлина удивил многих американских и европейских чиновников, которые опасались, что Германия может счесть Россию слишком важным источником энергопоставок, чтобы разрывать с ней отношения. На момент диверсии трубопровод был цел, и в него уже было закачано 300 миллионов кубометров природного газа.

Примерно за месяц до взрывов российский энергетический гигант "Газпром" прекратил поставки по "Северному потоку – 1" – спустя несколько часов после того, как Большая семерка промышленно развитых стран объявила о намерении ввести ценовое ограничение на российскую нефть.

По словам чиновников, стоимость ремонта ниток газопровода исчисляется сотнями миллионов долларов.

Авторы статьи: Шейн Харрис (Shane Harris), Суад Мекхеннет (Souad Mekhennet)