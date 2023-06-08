Вот что ждет Москву и Анкару после прихода нового главы МИД Турции

Hürriyet: новый глава МИД Турции Фидан продолжит придерживаться подхода "минимум проблем"

Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового кабинета министров, пишет Hürriyet. Пост главы МИД Турции занял Хакан Фидан, ранее он руководил Национальной разведывательной организацией. Автор статьи рассказывает, какие досье лежат на столе Фидана и что будет с отношениями Анкары и Москвы.

Хакан Фидан (Hakan Fidan) теперь будет заниматься вопросами внешней политики как дипломат самого высокого уровня, тогда как ранее решал их в качестве главы Национальной разведывательной организации Турции. Так какие же темы стоят на повестке дня нового министра иностранных дел Турции, начиная от предстоящих саммитов и заканчивая продолжающимися переговорными процессами?

В следующем месяце Фидан на саммите лидеров НАТО в Вильнюсе впервые встретится в качестве коллеги с главами внешнеполитических ведомств, с которыми пересекался на различных мероприятиях в бытность главой разведки. Министр также будет готовиться к встрече G20 в Нью-Дели, намеченной на вторую неделю сентября, а затем к 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Накануне вильнюсского саммита западные столицы ожидают выдачи Швеции «билета» в НАТО. Стокгольм, который с прошлого года принял три меры одну за другой в направлении ужесточения антитеррористического законодательства, считает, что выполняет условия соглашения, достигнутого с Турцией в Мадриде.

В ноябре 2024 года в США состоятся выборы. До того как внимание конгрессменов и Белого дома переключится на президентскую гонку, предполагается реализовать продажу F-16, которая долгое время не получает одобрения со стороны законодательного органа. Некоторые члены конгресса выдвигают в качестве условия одобрение членства Швеции в НАТО.

Визовая проблема со странами Евросоюза затрудняет поездки граждан Турции. Европейские столицы объясняют проблему техническими причинами, такими как «интенсивность спроса», «финансовая несостоятельность заявителя», тогда как в Турции считается, что это политический инструмент. Для преодоления проблемы отслеживаются возможные контакты с европейскими странами.

В Греции, где 25 июня состоятся внеочередные выборы, с высокой долей вероятности ожидается победа действующего премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса. Предполагается, что, после того как в Греции будет сформировано новое правительство, как Афины, так и Анкара продолжат поддерживать умеренный климат, возникший в двусторонних отношениях после землетрясений.

Армения после Второй карабахской войны ищет пути пересмотра отношений как с Турцией, так и с Азербайджаном. Показателем этого можно считать неожиданное участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в церемонии инаугурации Реджепа Эрдогана. Ожидается продвижение ряда уже предпринятых конкретных шагов.

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Первую встречу на уровне министров иностранных дел с Сирией прежде всего в связи с дискуссиями о беженцах некоторое время назад провел Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu). В то время как дамасский режим спустя 12 лет войны нормализует отношения со странами региона, Фидан продолжит переговоры, в которых он участвовал как глава разведки, в качестве министра иностранных дел.

Турция в рамках миротворческой миссии НАТО направляет дополнительные войска в Косово, где на прошлой неделе обострилась напряженность на этнонационалистической почве. Эрдоган поговорил по телефону с лидерами Косово и Сербии, выразив готовность внести вклад в урегулирование кризиса.

Турция особенно в течение последних трех лет находится в процессе нормализации отношений со странами региона. В частности, были восстановлены отношения со странами Персидского залива, напряженный период в отношениях с Израилем также остался позади. Завершилась и нормализация отношений с Египтом. Во внешней политике, как ожидается, сохранится подход «минимум проблем».

Автор: Мухаммед Кафадар (Muhammed Kafadar)