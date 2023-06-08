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Известия.ru

Первый полет импортозамещенного SSJ-NEW состоится в ближайшие несколько недель

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Источник изображения: Фото: Объединенная авиастроительная компания

ОАК: первый полет российского SSJ-NEW, который полностью повторяет Superjet 100, состоится в ближайшее время

Первый полет российского самолета Sukhoi Superjet New (SSJ-NEW) состоится после того, как оборудование лайнера будет проверено на земле. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») 6 июня.

«В течение нескольких недель мы приступим к заводским доводочным испытаниям, в рамках которых состоится первый полет», — рассказал гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

Впервые SSJ-NEW будет запущен на франко-российских двигателях SaM146, однако корпорация стремилась заменить все импортные детали, поэтому второй полет пройдет уже на отечественных двигателях ПД-8.

«Специалистами наших предприятий проделана большая работа по импортозамещению всех иностранных систем авиалайнера на российские. Машина получила отечественную систему управления, авионику, шасси, гидросистему, систему кондиционирования воздуха и многое другое», — заявил первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

Все проверки ведутся тщательно, испытательные полеты не исключение, ведь на кону безопасность пассажиров. После сертификационных испытаний самолет будет представлен специалистам Росавиации.

Как уточнил Артяков, в перспективе воздушное судно планируется запустить в серийное производство, а затем модель вместе со среднемагистральным МС-21 станет основой парка российских авиакомпаний.

Sukhoi Superjet NEW — это полностью импортозамещенная версия самолета Superjet 100 (SSJ-100). В нем замещены около 40 иностранных систем и компонентов.

Ранее, 5 мая, сообщалось, что госкорпорация «Ростех» намерена выпустить 10 самолетов Ту-214 к 2025 году. Тогда же глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что серийный выпуск SSJ-NEW начнется в 2024 году, ежегодно в России будет выпускаться 20 лайнеров. В этом же году завершится сертификация среднемагистрального МС-21, тогда же будут выпущены первые шесть серийных самолетов.

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Страны
Россия
Продукция
SaM-146
СуперДжет-100
Ту-214
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