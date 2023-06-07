Войти
ТАСС

Новый глава Минобороны Болгарии объявил о планах военной помощи Украине

214
0
0
Флаги Украины и Болгарии
Флаги Украины и Болгарии.
Источник изображения: shraibikus.com

Тодор Тагарев считает, что угроза исходит от России

СОФИЯ, 6 июня. /ТАСС/. Тодор Тагарев, вступивший во вторник в должность министра обороны Болгарии, объявил о планах предоставить Украине новую военную помощь. Об этом сообщила газета "24 chasa".

"Мои намерения первоначально касаются трех направлений, - сказал министр. - Во-первых, мы должны продолжить усилия по укреплению оборонительных способностей [собственной] страны, будем работать над перевооружением армии". "Во-вторых, это вклад нашей армии в безопасность в Черном море. <...> Мы должны оказать помощь Украине, чтобы она продолжила свое сопротивление", - изложил свою точку зрения Тагарев, высказав версию, согласно которой угроза исходит от России. "В-третьих, вопрос о гражданско-военных отношениях и гражданском контроле. Есть сложности, но вместе мы докажем, что Болгария является современным государством", - подытожил он.

Министр также сообщил, что акцент в работе будет сделан на преемственность в модернизации болгарской армии и приобретение новых видов вооружения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Россия
Украина
Похожие новости
07.11.2022
Посол РФ в США заявил, что Пентагон переводит биолаборатории с Украины в третьи страны
29.11.2021
Военный эксперт заявил о высоком градусе напряженности в Черном море
11.03.2020
Вопреки желанию: Трамп не приедет в Москву на День Победы
20.06.2018
Дипломатия большого дубины
19.05.2017
Современный облик военно-воздушных сил Болгарии
28.07.2010
«Пионер» например
04.07.2007
Пираты «оружейного» моря. Россия активизирует борьбу с «контрафактом»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 22:52
  • 50696
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.06 16:10
  • 1
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 07.06 15:38
  • 1
Американский авианосец, идущий в сторону России, неожиданно пропал
  • 07.06 15:30
  • 2
Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности
  • 07.06 12:46
  • 1
Минобороны РФ показало кадры уничтожения танков Leopard и другой бронетехники ВСУ западного производства
  • 07.06 09:03
  • 2
ВС РФ уничтожили восемь украинских танков Leopard и 1,5 тыс. боевиков ВСУ
  • 07.06 08:01
  • 1
Полетный рубеж: новая армия ВВС и ПВО прикроет западные границы России
  • 06.06 22:14
  • 40
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 06.06 13:39
  • 1
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов