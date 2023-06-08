Зеленский заявил, что у него есть понимание того, сколько F-16 поставят Украине

Украинский лидер при этом не уточнил обещанное количество

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть понимание того, сколько истребителей F-16 поставят Киеву европейские страны, но не уточнил обещанное количество.

"Последняя наша очень важная встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с рядом стран, которые подтвердили, что точно дадут нам F-16", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве. "Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание количества. Оно мощное", - добавил президент Украины.

Зеленский уточнил, что в настоящее время на Украине нет инфраструктуры, необходимой для эксплуатации американских истребителей F-16. По его словам, подготовка такой инфраструктуры начнется после того, как будет заключена договоренность о поставках истребителей. "Инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты", - сказал он. "Однако это тоже не быстро", - добавил Зеленский про подготовку инфраструктуры.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.

Глава Пентагона Ллойд Остин указал 25 мая, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16. Ранее Зеленский заявлял, что вопрос о поставках F-16 обсуждался 1 июня на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Советник министра обороны Украины Юрий Сак отмечал, что Киев рассчитывает получить от западных стран от 40 до 50 истребителей F-16.