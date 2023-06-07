Зеленский заявил, что Запад предаст Украину, если не предоставит ей гарантии безопасности

Украинский лидер отметил, что не хочет оставаться "наедине" с Россией

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Страны Запада предадут Украину, если не предоставят ей гарантии безопасности на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Я уверен, что нам дадут самые сильные гарантии безопасности. Я не хочу, чтобы мы с Россией остались наедине. Если так будет, значит так будет. Но это, я считаю, предательская политика с точки зрения тех или иных партнеров, это не про партнерство. Это про то, что все-таки вы боитесь Россию и хотите экономически зарабатывать", - сказал он.

2 июня Зеленский заявлял, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.