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ТАСС

Дроны "Привет-82" успешно прошли апробацию Минобороны

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Российский дрон-камикадзе «Привет-82»
Российский дрон-камикадзе «Привет-82».
Источник изображения: dzen.ru

Дальность их полета составляет до 30 км, скорость - до 140 км/ч, а полезная нагрузка - до 5,5 кг

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Дроны-камикадзе самолетного типа "Привет-82" успешно прошли процедуру апробации Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Око".

В апробации приняли участие представители главного управления инновационного развития Минобороны РФ. "Дроны "Привет-82" успешно прошли апробацию Минобороны России", - заявили в конструкторском бюро.

ТАСС ранее сообщал, что дрон принимал участие в летных испытаниях на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в зоне специальной военной операции. На данный момент в зоне СВО находятся 12 аппаратов "Привет-82", дроны оснащаются боевой частью и готовятся к первому боевому применению.

Дальность полета "Привет-82" составляет до 30 км, скорость - до 140 км/ч, а полезная нагрузка - до 5,5 кг.

  

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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