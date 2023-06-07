Чешская компания VOP CZ проведет модернизацию партии украинских танков Т-64

ЦАМТО, 6 июня. Чешская компания VOP CZ, производящая и обслуживающая бронетехнику, займется модернизацией "неназванного из соображений безопасности" количества украинских танков Т-64.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 6 июня директор компании Марк Шпок.

"Танки будут снабжены приборами оптического наблюдения, современными средствами связи и так далее", – сказал М.Шпок информагентству ЧТК. По словам директора предприятия, танки десятки лет находились на хранении. Машины нуждаются в капитальном ремонте.

Как напоминает "РИА Новости", рамочное соглашение между VOP CZ и "Укроборонпромом" было заключено 8 февраля текущего года. Сотрудничество предусматривает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров, развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту, а также сотрудничество в сфере высоких технологий.