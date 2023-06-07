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ЦАМТО

Чешская компания VOP CZ проведет модернизацию партии украинских танков Т-64

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Замаскированный танк Т-64 подразделений ВФУ
Замаскированный танк Т-64 подразделений ВФУ.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

ЦАМТО, 6 июня. Чешская компания VOP CZ, производящая и обслуживающая бронетехнику, займется модернизацией "неназванного из соображений безопасности" количества украинских танков Т-64.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 6 июня директор компании Марк Шпок.

"Танки будут снабжены приборами оптического наблюдения, современными средствами связи и так далее", – сказал М.Шпок информагентству ЧТК. По словам директора предприятия, танки десятки лет находились на хранении. Машины нуждаются в капитальном ремонте.

Как напоминает "РИА Новости", рамочное соглашение между VOP CZ и "Укроборонпромом" было заключено 8 февраля текущего года. Сотрудничество предусматривает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров, развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту, а также сотрудничество в сфере высоких технологий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Продукция
Т-64БМ Булат
Компании
Укроборонпром
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