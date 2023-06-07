Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений

Киев совершил подрыв Каховской ГЭС с целью перебросить подразделения и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий, заявил 6 июня министр обороны России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что совершенный в отношении гидроэлектростанции теракт, будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия.

«С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий Российской армии киевский режим осуществил <...> террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий», — заявил Шойгу.

Министр отметил, что ВСУ переходят к обороне правого берега Днепра, о чем говорит сооружение защитных позиций противника.

Кроме того, по данным главы военного ведомства, Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий после подрыва Каховской гидроэлектростанции.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате почти полностью затопило улицы Новой Каховки. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации. Сама станция почти полностью ушла под воду.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту теракта.

В Кремле подрыв гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Киева. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прорыв дамбы может повлечь тяжелые экологические и иные последствия. Он также заявил, что Москва решительно отвергает обвинения в причастности к диверсии.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.