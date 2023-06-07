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ЦАМТО

Россия и Кувейт обсуждали сделку о приобретении российских танков

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Опытный образец танка Т-90МС Кувейт, 2014 год
Опытный образец танка Т-90МС Кувейт, 2014 год.
Источник изображения: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

ЦАМТО, 6 июня. Россия и Кувейт обсуждали сделку о приобретении эмиратом российских танков, Москва открыта для всех запросов Эль-Кувейта в военно-технической сфере.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил кувейтской газете Al Qabas новый посол России в Кувейте Владимир Желтов.

В конце мая он вручил верительные грамоты наследному принцу Кувейта Мишаалю Аль Джаберу Ас Сабаху.

Говоря о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Кувейтом, В.Желтов указал, что "у кувейтской стороны есть оружие российского производства, такое как ракетные установки и бронетехника, были разговоры о сделке по поставке танков. Мы открыты для всех запросов Кувейта".

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Страны
Кувейт
Россия
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