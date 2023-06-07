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ТАСС

NYT: Украина не сообщала США точную дату контрнаступления

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Военнослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ.
Источник изображения: AP © Roman Chop

Вашингтон считает, что оно уже началось, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Украина не сообщала американским властям точную дату контрнаступления, но Вашингтон считает, что оно уже началось. Об этом в понедельник написала газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

По ее данным, Киев предоставил американским властям только временные рамки, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют начать контрнаступление. Как отмечает издание, воскресенье входит в этот временной промежуток.

Американские военные спутники зафиксировали активизацию военнослужащих на украинских позициях. По словам американских чиновников, ВСУ начали боевые действия, чтобы определить позиции и численность российских войск, "разведка боем" продлится несколько дней.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила в понедельник, что Киев переходит к наступательным действиям "на некоторых направлениях". При этом, по ее словам, "эпицентром боевых действий остается бахмутское направление".

В воскресенье министр обороны США Ллойд Остин в беседе с журналистами выразил уверенность, что ВСУ готовы к контрнаступлению. Он рассказал, что западные страны провели подготовку в общей сложности 12 бригад ВСУ, которые сейчас воюют на Украине с западным оружием. Остин подчеркнул, что созданная западными государствами многосторонняя группа, которая координирует оказание Киеву военной помощи, продолжит предоставлять Украине вооружения, готовить ее военнослужащих.

Ранее Минобороны России сообщило, что с утра 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Конашенков уточнил, что в результате действий Восточной группировки войск украинские военные потеряли более 250 человек, 16 танков, 3 БМП и 21 боевую бронированную машину. 

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