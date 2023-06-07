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ТАСС

"Бухарестская девятка" заявила, что продолжит военную и финансовую поддержку Украины

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Дворец Парламента в Бухаресте
Дворец Парламента в Бухаресте.
Источник изображения: © iStock.com / LordRunar

Президенты этих стран подчеркнули, что государства "девятки" приняли больше украинских беженцев, чем остальные

БРАТИСЛАВА, 6 июня. /ТАСС/. Государства "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония) продолжат оказывать военную и финансовую поддержку Украине. Соответствующее обещание президенты этих стран дали в распространенном во вторник совместном заявлении по итогам встречи в Братиславе.

"Мы продолжим помогать Украине в достижении мирного решения на своих условиях так долго, сколько потребуется, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь", - указали президенты, подчеркнув, что страны "девятки" приняли больше украинских беженцев, чем остальные.

Президенты "Бухарестской девятки" собрались в Братиславе, чтобы скоординировать позиции перед предстоящим в июле саммитом НАТО в Вильнюсе. Во встрече принял участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Формат "Бухарестской девятки" был образован по инициативе президентов Польши и Румынии. Первый саммит глав государств, входящих в данное образование, состоялся в 2015 году в Бухаресте. 

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Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Румыния
Словакия
Украина
Чехия
Эстония
Проекты
NATO
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