Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности

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В Российской Федерации продолжается работа специалистов военно-промышленного комплекса страны над созданием новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Сарма» повышенной мобильности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник информации.

Новая РСЗО «Сарма» станет логическим продолжением РСЗО «Кама», создававшейся на базе шасси КамАЗ. Одной из главных отличительных особенностей новой РСЗО станет ее повышенная мобильность, что очень важно для оперативности выполнения поставленных задач.

Как сообщил источник РИА Новости, новая РСЗО будет применять управляемые высокоточные боеприпасы. Кроме того, она получит модернизированную автоматическую систему управления огнем и наведением.

Сейчас российские Вооруженные силы уже используют управляемые реактивные снаряды в РСЗО «Торнадо-С». И у «Торнадо-С», и у разрабатываемой РСЗО «Сарма» калибр 300 миллиметров. Боеприпасы для новой реактивной системы залпового огня будут оснащены инерциальной навигационной системой наведения.

Высокая точность и возможность коррекции по спутнику позволит поражать самые разные цели, а высокая мобильность самой машины – быстро приезжать к месту выполнения боевой задачи и уезжать оттуда, оперативно перемещаться по магистралям.

Напомним также, что в 2007 году на авиасалоне МАКС был представлен проект реактивной системы залпового огня «Кама», фактически являвший собой модернизированную версию РСЗО «Смерч» с 6, а не 12 направляющими для ведения огня реактивными снарядами. РСЗО «Кама» тоже была создана на шасси КамАЗ и должна была отличаться высокой мобильностью при перемещении по автомобильным дорогам.