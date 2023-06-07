Войти
Интерфакс-АВН

Министр обороны Швеции надеется на вступление страны в НАТО до саммита альянса в июле

620
0
0
ВС Швеции. Отработка принятия решения на полигоне
ВС Швеции. Отработка принятия решения на полигоне.
Источник изображения: invoen.ru

Токио. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Швеция стремится завершить процесс присоединения к НАТО до июльского саммита альянса в Вильнюсе, заявил шведский министр обороны Пол Юнсон.

"Мы надеемся, что Швеция сможет стать членом НАТО до саммита в Вильнюсе", - во вторник приводит Associated Press (AP) слова Юнсона.

"Главный приоритет правительства Швеции - как можно скорее стать полноценным членом НАТО", - сказал министр.

Ранее на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на завершение ратификации вступления Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. По его словам, Швеция выполнила все условия для вступления в альянс, и потому Турции следует снять возражения. Кроме того, он сообщил о создании постоянного механизма НАТО и Турции для обсуждения шведской кандидатуры. Ближайшее заседание в рамках этого механизма запланировано на 12 июня.

Турция пока блокирует вступление Швеции в альянс. Претензии Анкары касаются позиции Стокгольма по поводу курдских группировок, которых турецкая сторона считает террористическими. Анкара добивается более жестких действий от шведских властей против курдов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Швеция
Япония
Проекты
NATO
Похожие новости
07.12.2020
Доклад «НАТО 2030»: задача или даже вызов для польских элит (wPolityce, Польша)
07.09.2020
Грядет эпоха анаэробных подлодок
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
30.04.2019
Die Welt (Германия): Франция опережает Россию по военным расходам
28.02.2018
Конструктивная вражда
18.09.2017
"Запад-2017" нацелен на защиту Востока
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 22:52
  • 50696
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.06 16:10
  • 1
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 07.06 15:38
  • 1
Американский авианосец, идущий в сторону России, неожиданно пропал
  • 07.06 15:30
  • 2
Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности
  • 07.06 12:46
  • 1
Минобороны РФ показало кадры уничтожения танков Leopard и другой бронетехники ВСУ западного производства
  • 07.06 09:03
  • 2
ВС РФ уничтожили восемь украинских танков Leopard и 1,5 тыс. боевиков ВСУ
  • 07.06 08:01
  • 1
Полетный рубеж: новая армия ВВС и ПВО прикроет западные границы России
  • 06.06 22:14
  • 40
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 06.06 13:39
  • 1
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов