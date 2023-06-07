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ЦАМТО

OCEA приступила к поставке Украине катеров FPB-98 Mk.1

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Первые четыре пограничных сторожевых катера проекта OCEA FPB 98 Mk I, строящихся для Государственной пограничной службы Украины на предприятии французской судостроительной компании ОСЕА в Ле-Сабль-д&#39;Олоне, 29.10.2021
Первые четыре пограничных сторожевых катера проекта OCEA FPB 98 Mk I, строящихся для Государственной пограничной службы Украины на предприятии французской судостроительной компании ОСЕА в Ле-Сабль-д'Олоне, 29.10.2021.
Источник изображения: МВД Украины

ЦАМТО, 6 июня. Как сообщает Navalnews.com, известный турецкий споттер Йорук Ишик опубликовал на своей странице в Twitter видео проходящего 23 мая через пролив Босфор грузового судна "Фарухари Гайя", на борту которого находились два патрульных катера FPB-98 Mk.1, предназначенные для пограничной службы Украины.

Судно направлялось из Сен-Назера (Франция) в Констанцу (Румыния). Дальнейшие намерения поставщика и подрядчика в отношении катеров в настоящее время неизвестны, но, не исключено, что они будут размещаться в румынском порту до прекращения боевых действий.

Как сообщал ЦАМТО, 19 ноября 2019 года Франция и Украина подписали рамочное межправительственное соглашение о поддержке усилий по морской безопасности Украины, предусматривающее кредитование правительством Франции и европейскими банками строительства 20 патрульных катеров стоимостью 136,5 млн. евро компанией OCEA с локализацией части производства на Украине. Помимо постройки кораблей соглашение включало их техническое обслуживание в течение 2 лет и поддержку заказчика в течение гарантийного срока, обучение экипажей. Катера планировалось применять в акватории Черного и Азовского морей. Предполагалось, что головное судно будет доставлено в Одессу весной 2022 года. Соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины в марте 2020 года. Финансирование проекта должно быть реализовано за счет средств из бюджета Украины (15%), кредитов коммерческих банков (51%), а также займа казначейства Франции (34%).

Согласно условиям соглашения, пять из 20 кораблей планировалось построить на судостроительном заводе "Нибулон" в Николаеве. Контракт на их постройку представители OCEA и "Нибулон" подписали 30 ноября 2021 года. О спуске на воду на предприятии в Ле-Сабль-д’Олонь головного катера серии (BG201) OCEA объявила в декабре 2021 года.

По данным OCEA, длина FPB-98 составляет 31,8 м, ширина – 6,3 м, осадка – 1,15 м, максимальная скорость – 30 узлов, дальность хода – 1200 морских миль на скорости 12 узлов, экипаж – 13 человек (плюс 6 пассажиров). В состав вооружения может входить 30-мм пушка. В носовой части устанавливается дистанционно управляемый модуль вооружения. Каждое судно будет оснащено современной оптико-электронной системой наблюдения и надувной шлюпкой с жестким корпусом (RHIB) украинского производства.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Румыния
Украина
Франция
Проекты
2020-й год
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