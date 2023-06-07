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Зеленский заврался. Ему пора принять реальность и сесть за стол переговоров

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Carl Court

dikGAZETE: Зеленскому пора прекратить обманывать украинцев и начать переговоры с Россией

У Зеленского нет другого пути, кроме как перестать обманывать украинцев и прекратить теракты в Москве и Подмосковье, пишет dikGAZETE. Очевидно, что НАТО не примет Украину в свои ряды, чтобы не провоцировать Россию. Киеву пора признать это и сесть за стол переговоров, считает автор статьи.

На фоне специальной военной операции, начатой Россией на Украине, в мире, Европе и, в частности, Черноморском регионе произошло много негативных событий.

Разумеется, причиной этого была не Россия, а киевский режим, контролируемый Западом в одностороннем порядке.

НАТО и западные страны различными методами использовали киевский режим как инструмент нападения на Россию.

После многочисленных провокаций конфронтация, развязанная киевской стороной против собственного народа, проживающего в Донбассе, повлекла за собой тяжелые последствия.

С начала спецоперации погибли тысячи военнослужащих и мирных жителей.

Киев, используя террористические методы, совершил нападения на Керченский мост, Кремль и города на границе между Россией и Украиной.

Администрация Зеленского думала не о погибших людях, а о вступлении Украины в НАТО. И никогда не переставала настаивать на этом.

В то время как НАТО уже и так де-факто участвует в военном конфликте, поставляя вооружения Украине, киевский режим никогда не уклонялся от цели — превратить региональное вооруженное столкновение в третью мировую или ядерную войну.

Зеленский словно ядовитая змея стремился настроить весь мир против России.

Единственная причина этого заключается в том, что киевский режим находится во власти фашистских идей, созданных Западом.

Отныне администрация Зеленского стала неуправляема.

Не веря даже слову своих хозяев, Киев объявляет, что его время от времени обманывают.

Недавно Владимир Зеленский признал, что у НАТО нет такой цели, как интеграция Украины в альянс.

А глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорит, что его страна вступит в НАТО и ЕС раньше, чем ожидалось.

Между тем командование ВСУ заявляет, что ведет постоянные переговоры с Североатлантическим альянсом.

На Украине царит хаос.

На самом деле Украина не сможет вступить в НАТО: альянс просто не примет ее в свои ряды, это настолько очевидно...

НАТО не хочет третьей мировой или ядерной войны с Россией.

Поэтому западные страны водят за нос киевский режим, несмотря на ранее данные обещания.

В этих условиях Зеленскому не нужно лгать своему народу.

Украинцы, одурачиваемые националистическим вздором, устали от военного конфликта.

Если бы сегодня на Украине проводились выборы или соцопросы, Зеленский не получил бы народной поддержки.

В то время как политический кризис налицо, за прикрытием в виде военного конфликта не видно существующего недоверия населения к киевскому режиму.

Россия не намерена прекращать военные действия, потому что сейчас Зеленский разыгрывает свой последний козырь в виде терактов — самой отвратительной вещи в мире. Пока теракты не прекратятся, Москва не пойдет на мирное урегулирование конфликта.

Кроме Турции, между Россией и Украиной нет серьезных посредников.

Учитывая все это, остается только один вариант: киевский режим должен перестать обманывать свой народ, прекратить теракты и сесть за стол переговоров с Россией.

Другого пути нет, и Зеленский тоже это знает.

В тот момент, когда его администрация откажется от демонстрации лояльности Западу, мир вздохнет с облегчением, а украинцы и русские вернутся на свои земли.

К тому же напряженность в Черном море уменьшится, между Россией и западными странами возобновится диалог.

Одним словом, киевскому режиму не остается ничего другого, кроме как начать переговоры с Россией.

Если Зеленский продолжит верить западным странам, то будет и дальше вредить собственному народу и дестабилизировать международную ситуацию.

Автор: Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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