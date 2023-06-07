Минобороны Аргентины приняло решение приобрести ББМ VCBR "Гуарани"

ЦАМТО, 6 июня. Минобороны Аргентины рассчитывает заключить контракт на закупку боевых бронированных машин VCBR "Гуарани" с колесной формулой 6x6 бразильского производства в ближайшее время.

Как сообщает Infodefensa.com, об этом заявил министр обороны Аргентины Хорхе Тайана местной прессе, комментируя ход переговоров по закупке новых бронированных машин.

Заявление было сделано во время празднования 203-й годовщины Вооруженных сил. Х.Тайана подтвердил, что всего планируется закупка 120 бронемашин "Гуарани" в версии бронетранспортера, 27 боевых машин пехоты и девять командирских машин.

Издание напоминает, что министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в январе этого года подписал письмо о намерениях по содействию переговорам с Аргентиной. Как тогда сообщалось, планируется закупка 156 ед. техники: 120 бронетранспортеров (VCBR-TP) с башней ARES Remax с пулеметом, 27 боевых машин пехоты (VCBR-CI) с башней UT30-BR с 30-мм пушкой и девять командирских машин управления (VCBR-PC). В документе также подробно описывалась передача технологий для постепенного увеличения производства комплектующих в Аргентине, а также пакет материально-технического обеспечения.

В январе этого года министр обороны Аргентины Хорхе Тайана заявил, что программа закупки колесных бронированных машин является одной из приоритетных для Вооруженных сил страны.

Справочно:

ВС Аргентины стремятся обновить парк бронетехники уже продолжительное время, однако основным препятствием традиционно является отсутствие средств на закупку. В качестве основных вариантов первоначально рассматривались предложенные китайской корпорацией NORINCO ББМ VN1 с колесной формулой 8х8 и американские M1126 "Страйкер" с колесной формулой 8x8. В июле 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Аргентине в рамках программы "Иностранные военные продажи" 27 БМП M1126 "Страйкер", а также связанного оборудования общей стоимостью до 100 млн. долл.

Как отметил Х.Тайана, лучшей из прошедших оценку машин была признана "Страйкер", затем "Гуарани" (несмотря на колесную формулу 6х6) и, наконец, VN1 корпорации NORINCO. Однако, по его словам, поскольку закупка является крупной, необходимо учитывать и другие аспекты. Х.Тайана подчеркнул, что сейчас "Гуарани" по ряду причин является наиболее перспективным и удобным вариантом. При этом вопрос финансирования по-прежнему является проблемой.

В середине 2021 года ББМ VBTP-MR "Гуарани" из состава СВ Бразилии прошла 30-дневные комплексные испытания на базе 3-го механизированного полка СВ Аргентины (Баия-Бланка, провинция Буэнос-Айрес).