Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу.

Согласно данным старшего научного сотрудника Королевского института оборонных исследований (RUSI) доктора Джека УОТЛИНГА (Jack Watling), современная артиллерия России улучшили свои возможности противодействия артиллерии противника (контрбатарейную борьбу). По утверждению британского эксперта, высказанному для Института современной войны офицерской школы ВС США Вестпойнт, теперь, по-видимому, российские ВС способны отвечать ответным огнем украинских артиллерийских систем всего за две минуты после их первого выстрела.

Современная артиллерия России в контрбатарейной борьбе

Согласно показаниям Дж.Уотлинга, недавно вернувшегося из очередной исследовательской поездки на Украину, во время которой он провел многочисленные интервью с представителями ВСУ, современная артиллерия России смогла сократить процесс артиллерийского боя с интервала в 5 – 20 минут (в начале войны) до двух минут в настоящее время. Эксперт предполагает, что это было сделано не за счет внедрения новых систем, а исключительно благодаря упрощению технологического процесса. Огневые артиллерийские подразделения получили прямой доступ к необходимым данным для наведения на цель: обмен разведывательной и оперативной информацией был упрощен и значительно ускорен.

Это развитие демонстрирует важность мобильного применения (огня и смены позиций – англ. термин Shoot & Scoot) собственной огневой поддержки с помощью артиллерийских систем и минометов для их выживания на поле боя. По оценке западных специалистов, если утверждение Дж.Уотлинга верно, то тем более вероятно, что процесс борьбы с артиллерией потенциального противника НАТО станет протекать с той же скоростью – если не быстрее. Вот почему от будущих артиллерийских систем потребуется еще большее сокращение времени пребывания на огневой позиции (период между первым выстрелом и покиданием места стрельбы).

Под артиллерийским противодействием понимается способность обнаруживать артиллерийские и минометные позиции и силы противника и иметь возможность их поражения собственным артиллерийским огнем. В этом контексте различаются активный и реактивный артиллерийский огонь. Реактивный огонь предполагает обнаружение, отслеживание огня противника с помощью технических средств – например, средств звуковой, радиотехнической разведки или разведывательных БПЛА – и максимально быстрый ответ собственным огнем по обнаруженной позиции противника. Активная артиллерийская борьба предполагает обнаружение артиллерии противника с помощью различных средств разведки еще до того, как они достигнут огневой позиции и откроют огонь.

Кроме того, на Украине для борьбы с артиллерией противника (активной и реактивной) наблюдается всё более активное применение со стороны ВС России барражирующих боеприпасов. Эти средства воздействия позволяют сократить время между обнаружением и поражением вражеской артиллерии до нескольких секунд.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de