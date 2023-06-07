Войти
ИнВоен Info

Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу

887
2
0
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу.
Источник изображения: invoen.ru

Согласно данным старшего научного сотрудника Королевского института оборонных исследований (RUSI) доктора Джека УОТЛИНГА (Jack Watling), современная артиллерия России улучшили свои возможности противодействия артиллерии противника (контрбатарейную борьбу). По утверждению британского эксперта, высказанному для Института современной войны офицерской школы ВС США Вестпойнт, теперь, по-видимому, российские ВС способны отвечать ответным огнем украинских артиллерийских систем всего за две минуты после их первого выстрела. 

Современная артиллерия России в контрбатарейной борьбе

Согласно показаниям Дж.Уотлинга, недавно вернувшегося из очередной исследовательской поездки на Украину, во время которой он провел многочисленные интервью с представителями ВСУ, современная артиллерия России смогла сократить процесс артиллерийского боя с интервала в 5 – 20 минут (в начале войны) до двух минут в настоящее время. Эксперт предполагает, что это было сделано не за счет внедрения новых систем, а исключительно благодаря упрощению технологического процесса. Огневые артиллерийские подразделения получили прямой доступ к необходимым данным для наведения на цель: обмен разведывательной и оперативной информацией был упрощен и значительно ускорен.

Это развитие демонстрирует важность мобильного применения (огня и смены позиций – англ. термин Shoot & Scoot) собственной огневой поддержки с помощью артиллерийских систем и минометов для их выживания на поле боя. По оценке западных специалистов, если утверждение Дж.Уотлинга верно, то тем более вероятно, что процесс борьбы с артиллерией потенциального противника НАТО станет протекать с той же скоростью – если не быстрее. Вот почему от будущих артиллерийских систем потребуется еще большее сокращение времени пребывания на огневой позиции (период между первым выстрелом и покиданием места стрельбы).

Под артиллерийским противодействием понимается способность обнаруживать артиллерийские и минометные позиции и силы противника и иметь возможность их поражения собственным артиллерийским огнем. В этом контексте различаются активный и реактивный артиллерийский огонь. Реактивный огонь предполагает обнаружение, отслеживание огня противника с помощью технических средств – например, средств звуковой, радиотехнической разведки или разведывательных БПЛА – и максимально быстрый ответ собственным огнем по обнаруженной позиции противника. Активная артиллерийская борьба предполагает обнаружение артиллерии противника с помощью различных средств разведки еще до того, как они достигнут огневой позиции и откроют огонь.

Кроме того, на Украине для борьбы с артиллерией противника (активной и реактивной) наблюдается всё более активное применение со стороны ВС России барражирующих боеприпасов. Эти средства воздействия позволяют сократить время между обнаружением и поражением вражеской артиллерии до нескольких секунд.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
10.03.2023
Экс-генерал Яно: Украину ждет сокрушительное поражение
06.03.2023
Обновить арсеналы, увеличить продажи, стимулировать наступление
16.06.2022
Минобороны России показало пуск ракеты комплекса «Оса» в ходе спецоперации
18.03.2022
Постоянно демонстративное наблюдение
04.11.2021
Перевброс войск: что стоит за публикациями об обстановке в Донбассе
12.04.2021
МиГ-31 встретил американского шпиона у границы России
01.02.2021
Российские войска в Беларуси как ответ на военную активность НАТО
2 комментария
№1
07.06.2023 07:39
Цитата, q
современная артиллерия России смогла сократить процесс артиллерийского боя с интервала в 5 – 20 минут (в начале войны) до двух минут в настоящее время.

Расскажите эти "сказки" жителям Белгородской области или Донецка по которым  месяцами безнаказанно лупят из артиллерии и минометов....
0
Сообщить
№2
07.06.2023 22:15
Даже пропагандисты вроде Сладкова пишут что в контрбатарейной борьбе все печально.
А Коалиции как и все современное вооружение у Шойгу по 10 лет на испытаниях и ничего не закупалось
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 22:52
  • 50696
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.06 16:10
  • 1
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 07.06 15:38
  • 1
Американский авианосец, идущий в сторону России, неожиданно пропал
  • 07.06 15:30
  • 2
Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности
  • 07.06 12:46
  • 1
Минобороны РФ показало кадры уничтожения танков Leopard и другой бронетехники ВСУ западного производства
  • 07.06 09:03
  • 2
ВС РФ уничтожили восемь украинских танков Leopard и 1,5 тыс. боевиков ВСУ
  • 07.06 08:01
  • 1
Полетный рубеж: новая армия ВВС и ПВО прикроет западные границы России
  • 06.06 22:14
  • 40
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 06.06 13:39
  • 1
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов