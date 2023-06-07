Германия поставит ВС Украины ББМ BATT UMG, а не БТР "Фукс"

ЦАМТО, 6 июня. Согласно статье, опубликованной немецкой газетой Bild 2 июня, Германия предоставит ВС Украины 66 разработанных американской компанией The Armored Group (TAG) бронемашин BATT, а не БТР "Фукс" компании Rheinmetall, как ранее предположили некоторые СМИ.

По данным Bild, ББМ BATT UMG будет собирать немецкая компания FFG. По этой причине, как пояснил представитель правительства Германии, машины получили наименование "бронетранспортер FFG" (FFG APC). В рамках контракта немецкая компания FFG поставит 66 бронемашин ВС Германии. Многоцелевые ББМ будут переданы ВСУ и, в основном, будут применяться для перевозки войск в подразделениях до батальонного звена.

На вопрос Bild федеральное министерство обороны заявило, что после оценки предложений выбор пал на продукт от FFG как наиболее экономичное решение, которое к тому же быстро доступно. Американская бронемашина в 6 раз дешевле, чем обошлась бы бюджету Германии "Фукс".

BATT UMG уже принята на вооружение ВС Украины. В декабре 2022 года в социальных сетях было опубликовано видео с применением данных машин украинскими подразделениями в Бахмуте.

BATT UMG выполнена на коммерчески доступной гражданской платформе, которая модифицируется к военной конфигурации в соответствии со стандартами по живучести для применения в зонах конфликтов. Шасси на базе Ford F550 также упрощает ремонт техники.

Длина машины – 6 м, ширина – 2,3 м, высота – 2,4 м, боевая масса – 11,7 т, масса полезной нагрузки – 1,6 т. BATT UMG оборудована 6,7-л дизельным двигателем Ford, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и развивает скорость до 100 км/ч. ББМ обеспечивает защиту от мин, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.2. Машина позволяет перевозить расчет из 8-10 человек, включая 2 членов экипажа. Моторный отсек и пауэрпак может быть полностью демонтирован и заменен в течение 10 часов.

BATT UMG оснащается системами наблюдения и связи военного стандарта. Обычно она применяется спецподразделениями, правоохранительными органами, подразделениями национальной безопасности и пограничной службой. BATT UMG может быть оборудована для перевозки войск и боевого управления, перевозки VIP-персон и раненых в военных конфликтах.

Помимо BATT UMG, компания FFG также поставит ВС Украины 64 восстановленных сочлененных вездехода Bandvagn 206 (BV-206) из состава ВС Германии и собственных запасов.