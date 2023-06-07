В инженерные подразделения соединений РВСН поступило свыше 600 ед. современной спецтехники

ЦАМТО, 6 июня. Последние несколько лет для инженерных подразделений Ракетных войск стратегического назначения характеризуются увеличенными темпами поставок специальной техники.

Это связано с завершением разработки современных образцов, которые поступают в перевооружаемые ракетные соединения. Для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования созданы машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва" и машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ).

Соединения РВСН продолжают оснащаться современными образцами путепрокладчиков на колесном шасси, так как маршруты движения полков ПГРК проходят не только в лесных массивах, но и по автомобильным дорогам с асфальтным покрытием.

За последние годы в инженерные подразделения соединений РВСН было поставлено более 600 ед. современной инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны, колесные дорожные машины, разработанные специально для РВСН, и другие средства инженерного вооружения.

Инженерные подразделения РВСН предназначены для выполнения всего комплекса задач инженерного обеспечения боевого дежурства соединений и воинских частей РВСН, связанных с инженерной подготовкой маршрутов боевого патрулирования, полевых позиций, усиления охраны и обороны объектов РВСН с применением инженерных заграждений, фортификационного оборудования полевых позиций и районов расположения войск, разминирования местности и объектов, проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях, маскировки подразделений на полевых позициях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.