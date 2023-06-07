Войти
ЦАМТО

В инженерные подразделения соединений РВСН поступило свыше 600 ед. современной спецтехники

638
0
+1
РВСН
РВСН.
Источник изображения: Александр Кряжев/РИА Новости

ЦАМТО, 6 июня. Последние несколько лет для инженерных подразделений Ракетных войск стратегического назначения характеризуются увеличенными темпами поставок специальной техники.

Это связано с завершением разработки современных образцов, которые поступают в перевооружаемые ракетные соединения. Для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования созданы машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва" и машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ).

Соединения РВСН продолжают оснащаться современными образцами путепрокладчиков на колесном шасси, так как маршруты движения полков ПГРК проходят не только в лесных массивах, но и по автомобильным дорогам с асфальтным покрытием.

За последние годы в инженерные подразделения соединений РВСН было поставлено более 600 ед. современной инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны, колесные дорожные машины, разработанные специально для РВСН, и другие средства инженерного вооружения.

Инженерные подразделения РВСН предназначены для выполнения всего комплекса задач инженерного обеспечения боевого дежурства соединений и воинских частей РВСН, связанных с инженерной подготовкой маршрутов боевого патрулирования, полевых позиций, усиления охраны и обороны объектов РВСН с применением инженерных заграждений, фортификационного оборудования полевых позиций и районов расположения войск, разминирования местности и объектов, проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях, маскировки подразделений на полевых позициях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПГРК
Похожие новости
22.01.2019
"Бабахали в степи": как ДРСМД лишил СССР ракет
04.04.2018
Масштабное командно-штабное учение РВСН завершилось в Свердловской области
24.10.2016
Единый день приемки военной продукции 21 октября
13.01.2015
В этом году в РВСН поступит более 150 тренажеров для подготовки специалистов на современные ракетные комплексы
28.09.2011
Сверхточная «Скорость» и невидимка «Курьер»
13.09.2010
Броня крепка, но Запад нам дороже
09.12.2009
До конца года будет полностью перевооружен на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Тополь-М" 2-й полк Тейковского ракетного соединения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 22:52
  • 50696
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.06 16:10
  • 1
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 07.06 15:38
  • 1
Американский авианосец, идущий в сторону России, неожиданно пропал
  • 07.06 15:30
  • 2
Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности
  • 07.06 12:46
  • 1
Минобороны РФ показало кадры уничтожения танков Leopard и другой бронетехники ВСУ западного производства
  • 07.06 09:03
  • 2
ВС РФ уничтожили восемь украинских танков Leopard и 1,5 тыс. боевиков ВСУ
  • 07.06 08:01
  • 1
Полетный рубеж: новая армия ВВС и ПВО прикроет западные границы России
  • 06.06 22:14
  • 40
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 06.06 13:39
  • 1
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов