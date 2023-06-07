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AFR: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet

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F/A-18 Hornet
Истребитель F/A-18 Hornet ВВС Финляндии.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 6 июня. Австралия, США и Украина обсуждают передачу Киеву 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Australian Financial Review со ссылкой на свои источники.

"Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 F/A-18 Hornet ВВС Австралии в Киев", – говорится в материале.

Австралийский эксперт Роберт Поттер, консультирующий Киев, подтвердил факт переговоров, но отметил, что стороны еще не достигли конкретной договоренности.

По данным источников издания, Вашингтон положительно оценивает передачу самолетов. Согласие США в данном вопросе необходимо, поскольку они владеют правами интеллектуальной собственности на эти истребители.

На данный момент F/A-18 Hornet находятся на базе вблизи австралийского Ньюкасла. Если самолеты не отдадут Украине, они будут утилизированы или проданы частной компании для обучения пилотов.

По словам осведомленного источника, истребители можно ввести в эксплуатацию в течение четырех месяцев. Однако отмечается, что часть самолетов пригодна только на запчасти.

Как сообщает издание, австралийцы и американцы могут дать понять Киеву, что F/A-18 Hornet могут использоваться только в воздушном пространстве Украины, в противном случае союзники прекратят их обслуживать.

Как напоминает "РИА Новости", газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение еще не принято.

В Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в боевых самолетах на текущем этапе конфликта. При этом в Киеве надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16.

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Австpалия
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Украина
Продукция
F-16
F-18
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