ФСБ: Киев готовил в РФ теракт с использованием "грязной бомбы"

ФСБ: Киев планировал совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы"

МОСКВА, 6 июня/ Радио Sputnik. Украинская военная разведка планировала совершить в РФ теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, сообщили в ФСБ России.

Согласно сообщению, ведомство получило дополнительные данные о причастности спецслужб Украины к планированию и подготовке актов международного терроризма.

"В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме Северный в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой грязной бомбы, – приводит РИА Новости фрагмент сообщения.

Для организации диверсий в России руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов создал подразделение, оснащенное легкомоторной авиацией, продолжили в ФСБ.

С начала этого года его сотрудники совершили пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных с Украиной регионах, говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что координация использования легкомоторной авиации поручена войсковой части № 3449 с условным наименованием "Легион", входящей в состав ГУР МО Украины.

"С начала года данным подразделением спланировано и осуществлено пять боевых вылетов на территорию России, в ходе которых повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России", – добавили в ФСБ.

Задержанные ранее в результате спецопераций два пилота украинской легкомоторной авиации нового подразделения военной разведки Украины признались в совершении и подготовке терактов на территории России, сказано в комментарии федеральной службы.

Радио Sputnik также сообщало, что ФСБ России установила организаторов теракта на Крымском мосту.