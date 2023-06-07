ФСБ: Киев готовил в РФ теракт с использованием "грязной бомбы"

ФСБ: Киев планировал совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы"
МОСКВА, 6 июня/ Радио Sputnik. Украинская военная разведка планировала совершить в РФ теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, сообщили в ФСБ России.
Согласно сообщению, ведомство получило дополнительные данные о причастности спецслужб Украины к планированию и подготовке актов международного терроризма.
Для организации диверсий в России руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов создал подразделение, оснащенное легкомоторной авиацией, продолжили в ФСБ.
С начала этого года его сотрудники совершили пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных с Украиной регионах, говорится в сообщении спецслужбы.
Отмечается, что координация использования легкомоторной авиации поручена войсковой части № 3449 с условным наименованием "Легион", входящей в состав ГУР МО Украины.
Задержанные ранее в результате спецопераций два пилота украинской легкомоторной авиации нового подразделения военной разведки Украины признались в совершении и подготовке терактов на территории России, сказано в комментарии федеральной службы.
Радио Sputnik также сообщало, что ФСБ России установила организаторов теракта на Крымском мосту.