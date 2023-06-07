Вучич допустил возможность попадания сербских боеприпасов на Украину

При этом президент республики подчеркнул, что Белград стремится действовать нейтрально во всем, что касается украинского конфликта

ТАСС, 6 июня. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сербские боеприпасы и оружие могут попадать на Украину.

"Возможно ли, что это происходит? У меня нет сомнений в том, что это может происходить", - приводит фрагменты интервью с Вучичем газета Financial Times.

"Я знаю, что часть оружия может оказаться на Украине", - добавил президент. Он также подчеркнул, что Белград стремится действовать нейтрально в том, что касается украинского конфликта.

В апреле Вучич заявлял, что даже в случае продажи без соглашений о передаче вооружений третьим странам боеприпасы могут оказаться в зоне конфликта у любой из сторон.