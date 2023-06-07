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РИА Новости

Россия продолжит содействовать Таджикистану в модернизации армии

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Танки армии Таджикистана
Танки армии Таджикистана.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба президента Таджикистана

Лавров: Россия продолжит содействовать Таджикистану в модернизации вооруженных сил

ДУШАНБЕ, 6 июн - РИА Новости. Москва продолжит оказывать содействие Душанбе в модернизации вооруженных сил Таджикистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говорили о выполнении договоренностей в сфере военного, военно-технического сотрудничества, включая реализацию программы модернизации вооруженных сил Таджикистана. Мы будем продолжать оказывать соответствующее содействие Душанбе. Все запланированные объемы будут реализованы", - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Министр добавил, что Россия признательна Таджикистану за создание условий для деятельности 201-й российской военной базы: чтобы она выполняла все свои задачи, совместно с таджикскими военными проводятся учения и маневры в интересах не только Таджикистана, но и всех стран ОДКБ.

"Мы будем и далее бороться с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком", - добавил Лавров, подчеркнув, что особое внимание стороны в ходе переговоров уделили ситуации в Афганистане.

По Афганистану, добавил российский министр, Москва и Душанбе регулярно проводят тесные доверительные консультации, а подходы сторон совпадают, в частности, по необходимости создания инклюзивного правительства в Кабуле, а также по необходимости противостояния угрозам терроризма, экстремизма, наркотрафика, исходящим с территории Афганистана.

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Афганистан
Россия
Таджикистан
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ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Военные учения
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