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ЦАМТО

На верфи Huntington Ingalls Industries заложен киль ДВКД LPD-31 для ВМС США

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Источник изображения: Фото: hii.com

ЦАМТО, 6 июня. На предприятии подразделения Ingalls Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries (HII) 2 июня состоялась церемонии закладки киля ДВКД LPD-31 "Питтсбург" класса "Сан-Антонио.

Как сообщило командование ВМС США, LPD-31 станет 15-м ДВКД класса "Сан-Антонио" и вторым судном класса LPD-17 Flight II, будет применяться для выполнения широкого спектра задач: от участия в боевых действиях до оказания гуманитарной помощи и оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Как сообщал ЦАМТО, Ingalls Shipbuilding является единственным подрядчиком строительства ДВКД класса "Сан-Антонио". Реализация программы началась в 1993 году и первоначально предусматривала поставку ВМС США 11 кораблей, которые должны заменить устаревшие транспорты класса LPD-4, LSD-36, LKA-113 и LST-1179. Позднее было решено разместить заказы на постройку еще двух ДВКД класса "Сан-Антонио" – LPD-28 "Форт Лодердейл" и LPD-29 "Ричард М МакКул младший".

В марте 2019 года Ingalls Shipbuilding заключила с ВМС США контракт на разработку рабочего проекта и постройку первого судна версии LPD-17 Flight II – LPD-30 "Харрисбург". Стоимость этого соглашения составила 1,47 млрд. долл. ДВКД LPD-17 Flight II заменят состоящие на вооружении десантные транспорты-доки класса LSD-41 "Уидби Айленд" и LSD-49 "Харперс Ферри". Резка стали для LPD-30 началась в апреле 2020 года. Тогда же с компанией был подписан контракт стоимостью 1,508 млрд. долл. на разработку рабочего проекта и постройку LPD-31. Резка стали для его постройки началась в сентябре 2022 года.

В апреле 2023 года командование ВМС США заключило с HII контракт стоимостью 1,295 млрд. долл. на разработку технического проекта и строительство 16-го ДВКД класса "Сан-Антонио" – LPD-32. Общая стоимость заказа оценивается в 1,56 млрд. долл.

Головной корабль серии LPD-17 был передан ВМС США в 2005 году. К настоящему времени на вооружение ВМС США приняты 12 ДВКД. На предприятии Ingalls Shipbuilding в стадии строительства также находятся ДВКД LPD-29 "Ричард М МакКул младший", LPD-30 "Харрисбург" и LPD-31 "Питтсбург".

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Страны
США
Компании
HII
Ingalls
Проекты
2020-й год
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