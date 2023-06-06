Форекс: особенности рынка и выбор валютных пар

Форекс - это глобальный рынок, на котором происходит торговля валютами. Валюты обмениваются одна на другую по свободному курсу, который зависит от спроса и предложения. Форекс имеет ряд особенностей, которые нужно знать новичку, чтобы успешно зарабатывать на валютных колебаниях.

Функциональность

Форекс был создан в 1970-х годах, когда страны отказались от золотого стандарта и перешли к ямайской системе. С тех пор курсы валют стали определяться рыночными отношениями, а не государственным регулированием. Это позволило развивать международную торговлю и обмен капитала между разными странами.

Он имеет несколько функций:

Обмен валюты. Позволяет любому участнику рынка купить или продать валюту по выгодному курсу.

Заработок на курсовой разнице. Дает возможность получать прибыль от изменения цены одной валюты относительно другой. Для этого нужно правильно предсказывать направление движения курса и открывать сделки в соответствии с ним.

Стабилизация курсов валют. Используется центральными банками для проведения валютных интервенций, то есть вмешательства в рынок с целью поддержания или изменения курса национальной валюты.

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Географическая неопределенность

Форекс не имеет определенного места проведения торгов. Это означает, что он не привязан к какой-либо локальной бирже или физическому пространству. Форекс - это сеть электронных коммуникаций, которая соединяет различных участников рынка по всему миру.

Это дает следующие преимущества:

Круглосуточная работа. Доступен для торговли 24 часа в сутки с понедельника по пятницу, что позволяет вести торговлю в любое удобное время.

Глобальность. Отражает состояние мировой экономики и политики, а также учитывает различные факторы, влияющие на спрос и предложение валют.

Доступность. Доступен для любого желающего при наличии интернет-соединения и специальной программы для торговли, которая устанавливается на компьютер или другое устройство.

Разнообразие участников

Форекс имеет широкий спектр участников, которые имеют разные цели и интересы на рынке. Среди них можно выделить следующие группы:

Мажоритарии. Это центральные банки, крупные коммерческие и инвестиционные организации, которые имеют большой объем торгов и значительный влияние на формирование цен на Форекс.

Торговые фирмы. Это компании, которые занимаются международной торговлей и используют Форекс для обмена валюты или хеджирования (защиты) от курсовых рисков.

Обычные трейдеры. Это частные лица, которые торгуют на Форекс с целью заработка на курсовой разнице. Они могут иметь разный уровень опыта, знаний и стратегий.

Как выбрать валютную пару для торговли

Валютная пара - это сочетание двух валют, которые обмениваются друг на друга на Форекс. Например, EUR/USD означает обмен евро на доллары США. Каждая пара имеет свои особенности, которые нужно учитывать при выборе инструмента для торговли.

Среди основных факторов можно выделить следующие:

Волатильность. Это степень изменчивости цены пары за определенный период времени. Чем выше волатильность, тем больше возможностей для заработка, но и тем выше риск потерь.

Спред. Это разница между ценой покупки (ask) и ценой продажи (bid) пары. Чем меньше спред, тем меньше издержки трейдера при совершении сделок.

Ликвидность. Это способность пары быстро и легко обмениваться на деньги без значительных потерь по цене. Чем выше ликвидность, тем легче входить и выходить из позиции по желаемой цене.

Тренд. Это направленное движение цены пары за определенный период времени. Чем сильнее тренд, тем проще определить его направление и следовать за ним.

В зависимости от этих факторов можно разделить все пары на несколько типов:

Мажорные (major). Это пары с долларом США (USD): EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и т.д. Они имеют высокую ликвидность, низкий спред и среднюю волатильность. Подходят для трейдеров любого уровня и стиля торговли.

Кросс-пары (cross). Это пары без доллара США (USD): EUR/GBP, GBP/JPY, AUD/NZD и т.д. Они имеют среднюю ликвидность, высокий спред и высокую волатильность. Подходят для трейдеров с определенным опытом и стратегиями для работы с трендами и диапазонами.

Экзотические (exotic). Это пары с долларом США (USD) или евро (EUR) и валютами развивающихся стран: USD/ZAR, EUR/TRY, USD/MXN и т.д. Они имеют низкую ликвидность, очень высокий спред и очень высокую волатильность. Подходят только для опытных трейдеров с высоким уровнем риска и агрессивными стратегиями.

Для выбора валютной пары для торговли нужно учитывать свой уровень знаний, опыта, капитала, стиля торговли и рисков. Также нужно следить за новостями и аналитикой, которые влияют на курсы валют. Например, политические события, экономические показатели, монетарная политика центральных банков и т.д.

Заключение

Форекс - это уникальный рынок, который предлагает множество возможностей для заработка на валютных колебаниях. Но для успешной торговли нужно знать особенности рынка и выбирать подходящие валютные пары. Также нужно иметь хорошую торговую систему, дисциплину и контроль рисков.