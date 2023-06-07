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ТАСС

Отряд кораблей ВМФ России участвует в международных учениях "Комодо-2023" в Индонезии

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Корвет «Совершенный» Военно-морского флота РФ
Корвет «Совершенный» Военно-морского флота РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Как отметили в Минобороны РФ, цель этих совместных действий - укрепление партнерства стран на море

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота России принимает участие в многосторонних военно-морских учениях "Комодо-2023", которые проходят в индонезийских водах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" принимает участие в международном многостороннем учении "Комодо-2023", которое проходит в период с 5 по 8 июня у берегов Индонезии. Учение состоит из береговой и морской частей", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в понедельник российские корабли прибыли на рейд индонезийского порта Макассар на острове Сулавеси, где состоялся морской парад участников учений. Моряков из более чем 30 стран поприветствовал президент Индонезии Джоко Видодо.

В министерстве пояснили, что целью военных учений является укрепление партнерства на море. "В ходе совместных действий особое внимание планируется уделить вопросам взаимодействия между экипажами военных кораблей различных стран при выполнении задач гуманитарных миссий и оказании помощи в ходе стихийных бедствий и природных катаклизмов", - добавили в Минобороны РФ. 

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Военные учения
ТОФ
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