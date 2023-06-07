В России создали бюджетный аналог дрона-камикадзе "Ланцет" с дальностью полета до 25 км

Его испытания запланировали на август 2023 года

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты всероссийского добровольческого проекта "Архангел" готовятся к испытаниям барражирующего боеприпаса самолетного типа с дальностью полета до 25 км, который является аналогом дрона-камикадзе "Ланцет" и при этом отличается низкой стоимостью и простотой в производстве. Об этом ТАСС сообщил представитель организации Михаил.

"Испытания барражирующего припаса запланированы на август. Это аналог "Ланцета" (беспилотник "Ланцет" производится компанией ZALA Aero, которая входит в концерн "Калашников"), но стоимость его будет в десятки раз ниже. У нас интересная технология: масштабная, быстрая, дешевая. В производстве дрон может быть даже в два раза дешевле любого аппарата Mavic. Если не расширять производство, то даже сейчас мы готовы производить по 50-100 таких аппаратов ежедневно. В перспективе их можно делать в любых количествах. Аппарат не жалко будет отправить в один конец", - отметил представитель всероссийского добровольческого проекта "Архангел".

По словам собеседника ТАСС, новые ударные дроны самолетного типа будут поставляться вместе с мобильными пультами, ускоряющими процесс развертывания. "Изделие имеет размах крыла около 2 м. Также мы придумали для него мобильную машину управления, такой пульт. Это позволяет ускорить процесс развертывания дрона для боевой работы, потому что долгое развертывание - большой риск. Мы эти риски минимизируем", - подчеркнул Михаил.

Разработчик отметил, что аппарат станет достойной альтернативой FPV-дронам, получившим широкое применение в ходе спецоперации на Украине. "Мы видим будущее за беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Сейчас повсеместно используются FPV-дроны, но у всех этих аппаратов ограничение по дальности полета составляет 5-7 км. Противник размещает на переднем плане необученных мобилизованных, а технику и обученные войска располагает дальше. То есть что-то серьезное стоит уже за расстоянием поражения, которое доступно FPV-дрону. Если наши войска получат дрон самолетного типа, который летает 15-25 со взрывчаткой, мы сможем уничтожать технику и ценные кадры противника", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Кроме того, разработчики "Архангела" ведут работу над созданием больших дронов самолетного типа, которые планируется применять для разведки. "Полезной нагрузки на этих аппаратах не будет, кроме хорошей оптики для разведывательной деятельности. В сборке эти самолеты будут намного дороже, в месяц планируем производить 2-4 подобных аппарата с дальностью полета 5-6 часов. Этого будет достаточно, чтобы перекрывать большой участок фронта. Наши разведчики смогут летать по 50-60 км", - сообщил собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что в рамках всероссийского добровольческого проекта "Архангел" свыше 1 тыс. россиян прошли обучение для работы пилотами и инструкторами FPV-дронов в зоне специальной военной операции.