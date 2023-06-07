Уникальная KN-25 из КНДР превосходит западные РСЗО, в том числе HIMARS

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Четыре года назад в Северной Корее были организованы испытания уникальной по своим характеристикам крупнокалиберной реактивной системы залпового огня большой дальности. На первых официально обнародованных фотографиях была показана пусковая установка, выполненная на гусеничном шасси.

Как напоминает "Российская газета" (проект РГ: русское оружие), агентство ЦТАК сообщало, что в ходе первых пусков реактивные боеприпасы смогли преодолеть дистанцию в 250 км. Буквально через несколько дней стрельбы повторились, и снова с положительным результатом.

Позже стало известно, что создана еще и колесная РСЗО. В качестве шасси использовали четырехосный полноприводный вездеход TATRA T815 с бронированной кабиной. И если гусеничный вариант включал шесть трубчатых направляющих, то здесь их четыре.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Как отметил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин, эта система, именуемая KN-25, сейчас не имеет прямых аналогов в мире, поскольку она способна вести залповую стрельбу реактивными боеприпасами, которые, по сути, уже являются управляемыми оперативно-тактическими ракетами. Считается, что их диаметр составляет 600 мм, длина - 8,2 м, вес - 3000 кг.

"В ходе серии стрельб, проводившихся в 2019-20 годах, удалось достичь максимальной дальности в 380 км и высоты полета в 97 км. Интересно, что интервал между пусками реактивных снарядов составлял всего 20-30 секунд. Предполагается, что кроме обычных боевых частей, они могут снаряжаться еще и ядерными.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В настоящее время KN-25 находятся в серийном производстве и поступают на вооружение частей реактивной артиллерии. Так, в самом конце минувшего года сообщалось о поставках в войска тридцати единиц таких РСЗО", - сообщил военный эксперт.