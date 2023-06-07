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ТАСС

Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину

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Президент Украины Петр Порошенко во время тактических учений десантно-штурмовых войск в Житомирской области. 21 ноября 2018
Президент Украины Петр Порошенко во время тактических учений десантно-штурмовых войск в Житомирской области. 21 ноября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости . Пресс-служба президента Украины

Экс-президент Украины отметил, что потратил из личных средств $70 млн на вооружение для ВСУ после начала СВО

РИМ, 6 июня. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко полагает, что Минские соглашения позволили вооружить Украину. В опубликованном во вторник в газете Corriere della Sera интервью он назвал украинскую армию "лучшим переговорщиком" и заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое станет "общей атакой", начнется "в ближайшие часы".

"Минские соглашения провалились, но они были нужны. Сразу после их подписания я пригласил натовских инструкторов, купил оружие и технику. Во время моего президентства мы построили армию. Так, в 2022 году <…> у нас было 150 тыс. человек, готовых противостоять. Именно президент [США Джо] Байден отменил санкции, которые мешали давать нам оружие, мы всегда должны помнить об этом, но именно мы выстроили живой щит сопротивления. <…> С Минском я выиграл время, и теперь у нас есть оружие, деньги и союзники", - сказал Порошенко, сообщив, что потратил из личных средств $70 млн на вооружение для ВСУ после начала специальной военной операции.

Он полагает, что никакие "гарантии безопасности" не обеспечат ее Украине в отличие от полноценного членства в НАТО. Бывший президент также видит три возможных сценария завершения кризиса: "победа, израильское решение или афганский вариант". "Говорят, все устали от войны и мы можем сами защищаться, потому что у нас достаточно оружия. Только в отличие от Израиля перед нами не палестинцы, а ядерная держава", - пояснил он. Порошенко также допустил, что западные партнеры могут бросить Украину, как Афганистан, но тогда это чревато, по его словам, "дальнейшей российской угрозой". 

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Страны
Афганистан
Израиль
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
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9 комментариев
№1
07.06.2023 08:39
Именно так - поспешные минские соглашения - олигархический сговор. Все торгаши испугались за свои бабки, не предоставив Донбассу гарантий безопасности, не позволив отодвинуть ВСУ от Донецка.
0
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№2
07.06.2023 12:07
Минск-3 нам выгоден, на нынешней территории СВО будем воевать 30 лет и таскать 100млн.тн угля в Китай, газ сколько попросят. То, что строят мимо России новые ж.д.пути в ЕС, хрен с ними, там выгода нам копеешная, они морем возят 300 млн.контейнеров, а мы им максимум 1 миллион в год.
Пеця бегемот выберется в гетманы на 10 лет, годится, пущай обнимается  с султаном.
-1
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№3
07.06.2023 15:42
Странно рассуждает г-н Порошенко. Он мог бы выполнить Минские соглашения, в результате чего была бы ликвидирована единственная большая проблема Украины- повстанческая армия. Затем он мог бы вооружать своих военных точно также и даже мог попытаться влезть в НАТО. По прошествии какого-то времени ему бы ничего не мешало зачистить  территории по примеру Харькова или Одессы. Если была так важна перспектива войны с Россией, то оставался Крым. Со всех сторон у Порошенки одни просчеты. Он не использовал возможности, предоставленные российским президентом. Но г-н Путин человек умный, а люди такого склада зачастую хорошо понимают только друг друга.
0
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№4
07.06.2023 15:53
Очевидно ему, вернее его хозяевам, не нужно было решение этой проблемы. Им была нужна постоянно кровоточащая язва.
0
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№5
07.06.2023 16:18
Наличие "донецких сепаров и террористов, которые не пускают Украину в ЕС" - важный пропагандистский фактор для воспитания народа и "хероев" и получения военной помощи от Запада. А, соответственно, и источник обогащения продажной "элиты".
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№6
07.06.2023 17:09
Цитата, forumow сообщ. №4
Очевидно ему, вернее его хозяевам, не нужно было решение этой проблемы. Им была нужна постоянно кровоточащая язва.
И даже в этом случае, после принятия Минских соглашений, он вполне мог оставить язву, но на гораздо более выгодных для Украины позициях.
Это прокол его и кураторов.
0
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№7
07.06.2023 17:57
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
Все торгаши испугались за свои бабки, не предоставив Донбассу гарантий безопасности, не позволив отодвинуть ВСУ от Донецка.
Не странно, что зная о возможности "конфискации", торгаши, вместо того, чтобы "взять" всю Украину, не только подарили большинство своих украинских активов, но и оставили бабки и бизнес на Западе?)
0
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№8
07.06.2023 19:53
Торгаши - это те, кто гнал и гонит в Европу газ, нефть и т.д. Для них, что Донецк, что Украина - транзитные страны. Важно было только сохранение сделок. А то, что там Ахметов, Коломойский, Порошенко - тоже всё было пофиг, лишь бы Европа не гневалась. Для Москвы было ещё важно сохранение определённой дистанции до пусковых установок ракет НАТО.
0
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№9
07.06.2023 20:43
Цитата, ID: 1949 сообщ. №8
Так в том и дело, что торгаши который раз выбирают вариант сидеть на поводке за копейки, вместо самостоятельной работы и больших денег.
Сколько там время подлёта от пусковых установок в прибалтике?
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