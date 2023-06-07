Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину

Экс-президент Украины отметил, что потратил из личных средств $70 млн на вооружение для ВСУ после начала СВО

РИМ, 6 июня. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко полагает, что Минские соглашения позволили вооружить Украину. В опубликованном во вторник в газете Corriere della Sera интервью он назвал украинскую армию "лучшим переговорщиком" и заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое станет "общей атакой", начнется "в ближайшие часы".

"Минские соглашения провалились, но они были нужны. Сразу после их подписания я пригласил натовских инструкторов, купил оружие и технику. Во время моего президентства мы построили армию. Так, в 2022 году <…> у нас было 150 тыс. человек, готовых противостоять. Именно президент [США Джо] Байден отменил санкции, которые мешали давать нам оружие, мы всегда должны помнить об этом, но именно мы выстроили живой щит сопротивления. <…> С Минском я выиграл время, и теперь у нас есть оружие, деньги и союзники", - сказал Порошенко, сообщив, что потратил из личных средств $70 млн на вооружение для ВСУ после начала специальной военной операции.

Он полагает, что никакие "гарантии безопасности" не обеспечат ее Украине в отличие от полноценного членства в НАТО. Бывший президент также видит три возможных сценария завершения кризиса: "победа, израильское решение или афганский вариант". "Говорят, все устали от войны и мы можем сами защищаться, потому что у нас достаточно оружия. Только в отличие от Израиля перед нами не палестинцы, а ядерная держава", - пояснил он. Порошенко также допустил, что западные партнеры могут бросить Украину, как Афганистан, но тогда это чревато, по его словам, "дальнейшей российской угрозой".