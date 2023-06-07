Названа причина, по которой США боятся эскалации конфликта на Украине

Advance: США боятся эскалации конфликта. Непослушание Киева перечеркнет их планы

Вашингтон предупредил Киев, что не желает видеть, как американское оружие применяется для ударов по российской территории, пишет Advance. США так озаботились этими атаками не потому, что боятся начала третьей мировой войны. Они боятся потерять контроль над текущими процессами.

Д. Марьянович

После вылазки в Белгородскую область и удара дронами по Москве мы можем уже говорить о том, что украинцы постепенно переносят боевые действия на территорию России. По крайней мере настолько, насколько это сейчас в их силах. Но ситуация быстро меняется, а вооруженный конфликт уже продолжается второй год, и подобные нападения на территорию России еще несколько месяцев назад было даже трудно себе представить.

Способна ли Украина, снабженная западными вооружениями, теперь на подобные удары? Или она совершала их и раньше, а сейчас у нее появилась воля или мотивация? А возможно, и то, и другое. С точки зрения России, к такому развитию ситуации, то есть к тому, что конфликт теперь выходит за границы Украины, привели, прежде всего, поставки вооружений с Запада, а также подстрекательство с его стороны. Кремлевские лидеры заявляют, что Запад "поддерживает террористический режим в Киеве", который наносит удары по гражданским целям внутри России.

Но действительно ли Украина пользуется поддержкой на этом пути? На самом деле не совсем, а если говорить точнее, поддержка не единогласная. Вот, например, британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли стал первым иностранным государственным деятелем, который заявил, что у Украины "есть право защищаться и вне своих границ". Он не сослался на конкретный удар по Москве или удары по Белгороду, но совершенно ясно, что он подразумевал. После него, несколько неожиданно, такое мнение поддержала Германия. Представитель немецких властей заявил, что Украина "обладает законным правом" совершать удары по территории России. (…)

Но Украина защищается, причем очень хорошо и эффективно, на протяжении уже 460 дней подряд… Правда, защищается она на своей территории и продолжает отражать все новые российские удары, предотвращая дальнейшую оккупацию. Украине удалось даже вернуть себе часть оккупированной территории в Херсонской и Харьковской областях. Разве в такой ситуации "необходимо" защищаться еще и за пределами своей территории? Сейчас это вопрос военной тактики. Удары по Российской Федерации, конечно, могут ввести Москву в замешательство, поскольку до сих пор там чувствовали себя в безопасности, и любой актор всегда очень дорожит этим ощущением.

(…) Вашингтон на протяжении целых 20 лет воевал в Афганистане и чуть меньше в Ираке. Хотя американские войска по-прежнему остаются в Ираке. Но на протяжении всего этого времени американские города жили практически в полной безопасности, и рядовой американец, в общем-то, и не думал о том, что его страна — агрессор, и был занят исключительно собственными ежедневными хлопотами.

На самом деле это плохо, потому что подобное состояние — это молчаливая поддержка агрессии. Конечно, было маловероятно, чтобы Ирак или Афганистан нанесли удар по Вашингтону или какому-то другому американскому городу. Но вооруженный конфликт на Украине — совсем другое дело. Он разворачивается в непосредственной близости от России. Тем не менее после начала вооруженного конфликта многие россияне не ощутили на себе его прямых последствий. Даже экономическая ситуация в России не изменилась настолько, насколько прогнозировалось. Многие мужчины убежали из страны, боясь мобилизации, но с тех пор уже прошло несколько месяцев, и некоторые уже успели вернуться.

Поэтому украинские удары по России следует рассматривать с нескольких точек зрения. Во-первых, самый тривиальный аспект — это вопрос гражданских и военных целей. Любая армия скажет, что метит исключительно в "военные цели", хотя ясно, что в конфликте не только гибнут мирные жители, но и постоянно поражаются гражданские объекты.

Украинские удары, на мой взгляд, стоит оценивать с других позиций. А "умно" ли вообще со стороны Украины нападать на Россию? Ведь ясно, что Украина не способна ударить по ней с той же силой, с которой она ударила по Украине. Так что ее цель может состоять исключительно в том, чтобы вызвать хаос в кругах российской власти, а дальше остается надеяться на то, что благодаря этому либо обострится ситуация внутри, либо начнутся уступки на главном, то есть украинском, фронте. Однако нападение Украины на Россию всегда останется нападением неядерного государства на ядерную державу, а в данном случае еще и самую большую ядерную державу.

В начале вооруженного конфликта многие на Западе считали, что Владимир Путин и российское руководство не решатся применить ядерное оружие, поскольку понимают, что это навсегда уничтожило бы всякие отношения между Россией и Западом. Однако за прошедшее с тех пор время эти отношения, судя по всему, уже и так разрушились почти до основания, так что говорить о сохранении чего-либо не придется еще много десятилетий. Тогда что может помешать России запустить самый страшный сценарий? Ведь очень хорошо известно, что даже если Москва применит ядерное оружие, шанс на то, что НАТО включится в ядерную войну, практически нулевой, поскольку при всей воинственной риторике мало кому хочется узнать, как на самом деле выглядит ядерный холокост.

Не секрет, что американские геополитические стратеги долгое время надеялись, что Владимир Путин нападет на Украину, и поэтому даже не думали идти ему навстречу, когда осенью 2021 года он заговорил об ультиматуме. Однако, судя по всему, в действительности США не слишком воодушевлены украинскими ударами по России. Почему? Вашингтон настоятельно предупредил Киев, что не желает видеть, как американское оружие, а также военная техника применяются в ходе каких бы то ни было ударов по российской территории. "Мы не хотим поощрять атаки внутри России или потворствовать им. Мы совершенно не желаем, чтобы американское военное оснащение применялось для ударов по территории Российской Федерации", — заявил 25 мая представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы выразились предельно ясно: мы хотим, чтобы Украина могла защищать свою территорию, свою землю. Они подверглись нападению. Они вправе защищаться. Но мы также предельно ясно высказались о том, что не желаем, чтобы конфликт эскалировал за пределы насилия, которое уже обрушилось на украинский народ", — сказал советник Белого дома, заверив, что получил от украинской стороны "подтверждение о том, что эти пожелания будут учтены".

Все это было сказано после того, как по российским социальным сетям распространились фотографии американских фургонов Humvee и бронетранспортеров MaxxPro, которые использовались при нападении на погранпункт Грайворон в российской Белгородской области в понедельник 22 мая. За 48 часов бойцы из Русского добровольческого корпуса* и Легиона "Свобода России"*, двух вооруженных формирований лояльных Киеву, которые сами себя называют "русскими партизанами", прорвались на несколько километров вглубь российской территории, в результате чего погиб один мирный житель и были ранены еще 13 человек, как заявил губернатор области.

Что касается слов Джона Кирби о том, что от украинской стороны получено "подтверждение" о том, что удары по российской территории не повторятся, то, судя по всему, Киев не воспринял предупреждение Вашингтона всерьез. Ведь удары по Белгородской области продолжаются (хотя в последние дни их наносит в основном артиллерия с украинской стороны). А еще был удар дронами по Москве…

Но почему США вообще беспокоятся из-за этих ударов Украины за ее границей? Тем более когда Лондон и Берлин поддержали их и признали законными. Почему же Соединенные Штаты Америки вдруг стали осторожничать?

Тут есть два варианта. Во-первых, осторожность США неискренняя и вызвана лишь желанием дать понять Москве, что в данной ситуации не стоит идти на обострение конфликта. Во-вторых, США могут на самом деле бояться эскалации. Но чего им бояться, если, как я уже несколько раз сказал, некоторые европейские государства не пугает такое развитие событий? Соединенные Штаты Америки боятся не начала Третьей мировой войны, так как они понимают, что этот сценарий маловероятен. Они боятся потерять контроль над текущими процессами.

Дело в том, что каждый игрок в этом конфликте преследует свои интересы. Украина, вероятно, заинтересована в том, чтобы освободить всю свою территорию, но не обязательно это входит в приоритеты США или хотя бы стоит на втором месте. Главный интерес США в том, чтобы использоваться эту (благоприятную) ситуацию, чтобы изменить обстановку в России, чтобы воюющая Россия разрушилась изнутри, и чтобы на ее месте образовалась некая новая Россия, которая снова развернется в сторону Запада. Американцы хорошо помнят, чем закончилась холодная война, и уверены, что все можно повторить. Путь к этой цели, как считают США, лежит через ослабление России на Украине. Приблизительно так же рассматривалось ослабление Советского Союза в Афганистане, и именно поэтому Вашингтон поддерживал там антисоветские силы, которые впоследствии превратились в его врага!

Но эскалация вооруженного конфликта перечеркивает эти планы. А что если Владимир Путин по-настоящему "обезумит" и сбросит атомную бомбу на Киев? Тогда конфликт, вероятно, закончится. Он закончится страшной трагедией, как и американская война против Японии во Второй мировой войне. Но это означает, что Россия, в ее "евразийском виде", сохранится. Кто знает, может, несмотря на страшное преступление против украинского народа, каким стал бы подобный удар, например, Индия так и не прекратила бы импортировать российскую нефть.

В этом может заключаться одна из главных причин того, что США не хотят, чтобы украинские силы, а также лояльные им русские формирования, если те на самом деле реальны, нападали на территорию России. Однако, как мы видели, украинские власти, разочарованные потерей Артемовска (Бахмута) и тем фактом, что их "большое весеннее контрнаступление" все не начинается, не прислушиваются к американским предостережениям. Последствия этого нам только предстоит увидеть.

* признан террористическим и запрещен на территории РФ, прим. ред.

Комментарии читателей:

chavez

США знают, что есть у России, а Германия и Великобритания не знают.

Можно сказать, что у них всего поровну. Поэтому они ведут себя сдержанно. У сверхдержав другие концепции ведения войн.

Sergej

"Главный интерес США в том, чтобы использовать эту (благоприятную) ситуацию, чтобы изменить обстановку в России, чтобы воюющая Россия разрушилась изнутри, и чтобы на ее месте образовалась некая новая Россия, которая снова развернется в сторону Запада".

Неправильно. Россия на протяжении столетий стремилась к Западу, в том числе и в конце прошлого и в начале нынешнего века. Но ее отвергали. По крайней мере отвергали ту Россию, которая "повернута" к Западу. Которая партнер. Они хотели Россию, которая бы подчинялась Западу. Разница огромна. Она принципиальная.

coolboxgames

У Украины и Владимира Зеленского есть только один выход, и это крупномасштабная война.

Нападая на Россию, они пытаются вызвать эскалацию, которая спровоцировала бы такую войну. Поэтому они и не слушают США, так как осознают, что время поджимает, и только вопрос месяцев, когда эта авантюра с уничтожением украинского народа закончится — или приходом каких-нибудь новых украинских сил, готовых к переговорам и договору с Россией, или просто победой России, которая приведет к власти какое-нибудь управляемое правительство, как США сделали в Ираке.

cardaciste

Украинские удары по Белгороду и Москве отражают крайнее отчаяние и беспомощность и не представляют собой никакого ощутимого военного успеха.

Русские взяли Артемовск (Бахмут), убрали Залужного, крылатыми ракетами, которые у них есть, они разметали силы, сконцентрированные для контрнаступления…

Кроме того, Владимир Зеленский и шага не делает без позволения Запада.

epiktet

"А что если Владимир Путин по-настоящему "обезумит" и сбросит атомную бомбу на Киев? Тогда конфликт, вероятно, закончится. Она закончится страшной трагедией, как и американская война против Японии во Второй мировой войне".

Подобное невообразимо. Киев — первый русский город, и на него ни в коем случае не упадут атомные бомбы. Я имею в виду российские. Даже если он обезумит, то не сделает этого. Да и россияне сказали, кому предназначаются атомные бомбы. Насколько я помню, они уготованы для центров принятия решений на Западе.

epauza

На мой взгляд ты прав. Украина всегда была братским народом России и остается им. Россия все еще не воюет на Украине так же, как США воевали где-то там.

ZagorZG

Им и не нужно сбрасывать на Киев. России лучше сбросить бомбу, например, на Львов, который ближе к враждебной Польше. Кроме того, через Киев протекает река Днепр, которая в таком случае загрязнила бы радиацией Черное море…

davor55

Да, логичнее было бы ударить по Лондону или Вашингтону. Киев с 2014 года ничего не решает. Лондон — вполне реальный кандидат, учитывая русофобское и славянофобское рвение у его институциональных и академических кругов. Кроме того, с суши или моря в него метить ближе. А еще они там по-прежнему держат пальму первенства в эксплуатации своих колоний и разных государств на нескольких континентах.