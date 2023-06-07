Американский авианосец, идущий в сторону России, неожиданно пропал

High North News: американский авианосец, отправившийся в сторону России, пропал

Недавно американский корабль USS Gerald R. Ford, крупнейший в мире военный авианосец, прибыл в Норвегию, сообщает High North News. Однако после его отбытия из Осло "воцарилось молчание": никаких сигналов судно не посылает. Известно одно: авианосец шел в сторону России.

Неделю назад крупнейший в мире авианосец был встречен в Осло с воодушевлением. Однако с тех пор, как USS Gerald R. Ford покинул норвежскую столицу, воцарилось молчание. Мертвая тишина.

Он не оставил никаких электронных следов. Когда самый большой в мире военный корабль идет на Крайний Север, его не сопровождают ни фанфары, ни политиков-энтузиастов.

Образные названия

Я начал «охоту» за USS Gerald R. Ford мирными средствами. «Dynamic Hangover» — название, вдохновленное многими образными названиями военных операций на Севере. Моя миссия началась.

Флаги и приветственные возгласы сменились серьезностью, которая является предвестницей войны в Европе.

Никто не сообщает, куда направился USS Gerald R. Ford, кроме того, что его курс проложен на север вдоль норвежского побережья, границы с Россией. Авианосец, вероятнее всего, находится на военном задании.

СМИ перестали публиковать ежедневные отчеты. На борту нет коммерческих телекомпаний, а экипаж из 4 500 солдат и офицеров вернулся после, вероятно, заслуженного отпуска в многочисленных барах и кафе Осло.

Потому что это серьезно.

Зрителей нет

Значимость норвежско-американского сотрудничества неоднократно подчеркивалась. Новая дислокация крупнейшего в мире авианосца, который стоял на якоре в южном мирном фьорде, еще раз продемонстрирует важное партнерство Осло и Вашингтона на практике в течение ближайших дней или недель.

Зрителей среди гражданского населения не будет.

Корабль пополнит ряды боевой авиации, катеров и вооруженных сил в северных районах, где Запад и Россия проводят почти непрерывные военные учения.

Авианосец длиной 337 метров, шириной 78 метров и высотой 76 метров становится иголкой в стоге сена, когда он бродит по открытым морям Крайнего Севера. Плохая метафора, признаю.

Я читал, как жители Осло спровоцировали хаос на дорогах вдоль Осло-фьорда.

«Это худшее, что я когда-либо видел», — заявил один из норвежцев.

Он имел в виду не войну, а подъездную дорожку перед своим домом, забитую машинами и зеваками, стремящимися хоть мельком увидеть корабль.

Транспортный хаос

Хаотичное движение также можно обнаружить вдоль единственной дороги к северу от города Будё, но оно связано с толпами людей, которые «охотятся» за военными кораблями. Европейский маршрут E06, соединяющий север и юг за Полярным кругом, представляет собой сплошной хаос из туннелей, настолько узких, что это создает бесконечные пробки. Прохождение через них осуществляется с точностью до миллиметра. Но только если сложить боковые зеркала. По этим дорогам перевозится военная техника и все, что может понадобиться населению на Севере.

Государственный бюджет редко покрывает инфраструктуру Северной Норвегии, будь то дороги или линии электропередач.

У меня есть лишь незначительные подсказки для «охоты» за американским авианосцем. Местоположение корабля можно было проследить на картах с помощью AIS. Он вышел из Осло-фьорда и направился в Западную Норвегию.

Однако, как и норвежский фрегат KNM Helge Ingstad, затонувший в Хельтен-фьорде после столкновения с танкером в 2018 году, USS Gerald R. Ford отключил электронные приборы, позволяющие отследить его перемещения, как только в этом появился смысл. Даже глава ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен дал понять, что не в курсе , куда направляется корабль.

Только американцы знают это, заявил он в нескольких интервью, которые я увидел перед тем, как отправиться в свое загадочное путешествие на Север.

Бессмысленные и неточные

Местные газеты сообщили, что судно какое-то время находилось в южной части Норвегии. TV 2 сообщил, что был взят курс на арктические воды. Географические сведения, столь же бессмысленные и неточные, как и отдых изголодавшихся по солнцу норвежцев в стране под названием Юг.

Эту же информацию получила и арабская телекомпания «Аль-Джазира». Согласно Teknisk Ukeblad [журнал для инженеров], курс был взят на Норвежское море.

Направляясь на север, на пароме, пересекающим Вест-фьорд из Богнеса в Лёдинген, я нашел зацепку. Представитель Консервативной партии Норвегии Борд Людвиг Торхейм стал одним из счастливчиков, которым разрешили сесть на корабль в Осло-фьорде.

В посте на Facebook* после визита, который описывается как очень успешный, он желает экипажу удачной поездки в Вестеролен.

Бескрайние моря

Вестеролен — это не точка на карте посреди узкого фьорда. Это архипелаг к северу от Лофотенских островов общей площадью 2 500 квадратных километров, состоящий из пяти муниципалитетов.

Однако пожелание «удачной поездки» все еще может иметь значение. На внешней стороне Вестеролена примерно в то же время были введены ограничения на полеты.

Я чувствовал, что шел по верному пути.

Вестеролен окружен морем не только с внешней стороны. С внутренней стороны он разделяет Вест-фьорд с Лофотенскими островами, фьордом, который я сейчас пересекал. Вест-фьорд также подвергся спекуляциям во время военного похода.

В таком случае, это будет не первый раз, когда американский авианосец ходит по этому фьорду. Военный корабль USS Harry S. Truman был здесь в октябре 2018 года.

Посреди фьорда

Для тех, кто может подумать, что «стог сена» Вестеролена чем-то похож на Осло-фьорд, у меня есть несколько возражений. Фьорд окружен в общей сложности 14 муниципалитетами. Учитывая кривизну поверхности Земли, трудно обнаружить корабль дальше десяти морских миль. Даже такой огромный авианосец, как USS Gerald R. Ford, было бы трудно обнаружить в некоторых частях Вест-фьорда.

Во внутренней части фьорда, примерно там, где он встречается с Уфут-фьордом, находится Рамсунд. Здесь расположена главная база ВМС Норвегии. Рамсунд похож на Дробак-Саунд (к югу от Осло).

От USS Gerald R. Ford по-прежнему нет сигналов, а я пока продолжаю двигаться на север. Мне пришлось сделать выбор между внутренней и внешней стороной географической зоны в милитаризованной части Крайнего Севера.

Попутно мне удалось нанести на карту некоторые действия кораблей береговой охраны и военных вспомогательных судов в этом районе. Даже итальянский военный вспомогательный корабль какое-то время пребывал в соленых водах северных норвежских морей.

Но это еще не все

Несколько дней назад начались военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise. В основном они происходят на Севере, за границами Северной Европы. США также участвуют в этих учениях. Возможно, с USS Gerald R. Ford.

По данным Вооруженных сил Норвегии, авианосная ударная группа будет тренироваться с норвежской армией, флотом, военно-воздушными силами и силами специальных операций.

Я выбрал Вест-фьорд вместо морских районов за Вестероленом, а между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что американцы откроют диппредставительство в Тромсё (только норвежское). Об этом было известно давно, но время объявления вряд ли было выбрано случайно.

Неофициальная встреча глав МИД стран НАТО в Осло также вряд ли случайна в нашем общем контексте. Тот факт, что она является неофициальной, означает, что никаких решений приниматься не будет. Этого не произойдет, пока страны альянса не встретятся в Вильнюсе в середине июля. Затем будет принято решение о членстве Финляндии и, возможно, Швеции.

Есть еще кое-что

Но в этот день произошло нечто большее.

Дания намерена в ближайшие десять лет инвестировать в расходы на оборону рекордную сумму — 143 миллиарда датских крон. Балтийское море, а также Фарерские острова и Гренландия находятся в верхней части списка приоритетов.

Россия расторгла двустороннее соглашение с Финляндией о дополнительных военных оценочных визитах с 1 июня.

Несмотря на то, что этот комментарий касается НАТО и Крайнего Севера: High North News составил карту 19 российских военных учений на Севере за последний месяц (только вблизи Норвегии).

Другими словами, если USS Gerald R. Ford все еще движется на север, он попадает в район, где проходят российские военные учения. Воодушевляющие возгласы в Осло-фьорде сменятся стрельбой.

«Черный пояс»

Поздно вечером в четверг я покинул пристань в Рафтсундете, которая разделяет Вестеролен и Лофотенские острова на две части. Именно в этом районе я зафиксировал военную активность за последние пару дней. Капитан судна Тронд Лёкке имеет «чёрный пояс» по плаванию в Вест-фьорде.

Он знает название каждого островка и горной вершины, простирающихся далеко за горизонт. Короткий перерыв сделал это путешествие возможным. В течение нескольких часов море было спокойным, словно в знак протеста против бесконечных циклонов, которые принесли с собой сильные ветры и снегопады.

Благодаря AIS мы видим, что тральщик покинул военно-морскую базу Рамсунд, прежде чем оборвалась связь.

Сообщение

Затем пришло сообщение: «Военно-морские учения [НАТО „Вызов Арктики“] пройдут в районе Вест-фьорда в период со 2 июня 2023 года в 06:00 UTC до дальнейшего уведомления. Учения требуют маневрирования на высокой скорости. Всем судам рекомендуется держаться на расстоянии 1,5 морских миль от военных кораблей. Свяжитесь с Объединенным штабом Норвегии для получения дополнительной информации. Конец сообщения».

4 500 американских солдат и офицеров, возможно, все равно направились в Вест-фьорд. Они, скорее всего, останутся в морской акватории с внешней стороны и будут довольствоваться отправкой некоторых из 90 самолетов, находящихся на борту корабля.

«Пробки» на Лофотенских островах и Вестеролене маловероятны. Вряд ли там будет армада прогулочных или рыболовецких судов, «охотящихся» за фотографиями самого большого военного корабля в мире.

Черный палтус имеет огромное значение

Черный палтус нашел путь в морские районы за пределами Вестеролена. Сейчас это имеет огромное значение.

В пятницу утром во фьорде и на побережье по-прежнему тихо. Температура — шесть градусов по Цельсию. Синоптики говорят, что дождь пойдет с северо-востока.

KV Andenes направляется на север в Тьельдсундет, а KNM Olav Tryggvason движется ко входу в Рамсундет со скоростью 2,1 узла.

Сигналов с USS Gerald R. Ford до сих пор нет.

Автор: Арне О. Хольм (Arne O. Holm)

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская