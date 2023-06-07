У места взрыва на "Северных потоках" нашли ботинок. Такие носят военные

The Grayzone: у места взрывов на "Северных потоках" нашли ботинок как у ВМС США и Украины

Во время независимой экспедиции к месту взрывов на "Северных потоках" удалось обнаружить водолазный ботинок, который используется в ВМС США и Украины, пишет The Grayzone. Кто его оставил и почему шведские следователи о нем умолчали? Этими вопросами задается автор статьи.

Вечером 24 мая 2023 года я находился на палубе небольшого судна под названием Baltic Explorer. Солнце все еще висело высоко над Балтийским морем, и наш корабль стоял на якоре в 31 морской миле от побережья Дании – прямо над местом взрыва трубопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Швеции.

В течение нескольких минут я внимательно смотрел прямую видеотрансляцию с подводного беспилотного аппарата, – это были уникальные кадры повреждений трубопровода. Внезапно на экране появился странный объект. Им оказался оранжево-черный водолазный ботинок.

Изданию Grayzone удалось определить модель, на которую очень похожа находка, лежащая на морском дне: такими водолазными ботинками пользуются и военнослужащие ВМС США, и коммерческие дайверы. Водолазы украинских военно-морских сил тоже носят подобные ботинки.

Нам также стало известно, что ранее официальное следствие действительно получало информацию об этом ботинке, однако его не подняли со дна, и информация о его существовании не разглашалась.

Новая улика на дне Балтийского моря

То, что произошло 26 сентября 2022 года, нарушило атмосферу безмятежности, которая обычно царит в Балтийском море. В тот день на "Северном потоке – 1" и "Северном потоке – 2" общей стоимостью 23 миллиарда долларов, по которым природный газ доставлялся из России в Европу, прогремели четыре взрыва. Это стало самым масштабным актом промышленного саботажа за всю историю человечества. Эта диверсия перерезала главную артерию, по которой из России в Германию тек дешевый природный газ, игравший ключевую роль в поддержании немецкой промышленной базы.

"Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" состоят каждый из двух ниток трубопроводов. В результате взрывов были повреждены три из этих четырех ниток. Нетронутой осталась лишь одна нитка "Северного потока – 2".

Швеция, Дания и Германия провели расследования, но, если не считать предварительной оценки шведских экспертов, которая гласила, что взрывы, скорее всего, представляли собой "акт грубого саботажа", их выводы так и не были опубликованы.

Теперь же, спустя восемь месяцев после взрывов, в одной из важнейших геополитических загадок столетия появилась новая улика.

Водолазный ботинок, обнаруженный нашей экспедицией, чрезвычайно похож на обувь, которой пользуются водолазы ВМС США.

Кроме того, ботинками такой же – или практически идентичной – модели пользуются и украинские военные водолазы, которых обучали американцы. Однако стоит отметить, что обувь, очень похожую на найденный нами ботинок, можно найти и в свободной продаже.

Может ли наша находка стать уликой, способной указать на то, кто осуществил диверсию на "Северном потоке"? Разумеется, необходимо провести дополнительное расследование, чтобы выяснить происхождение этого ботинка, однако место, где мы его нашли, а также его внешний вид о многом говорят.

В конце мая шведский инженер Эрик Андерссон (Erik Andersson) получил разрешение на доступ к местам взрывов на обоих "Северных потоках" в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В ходе нашей экспедиции к местам взрывов в распоряжении издания Grayzone оказались гидроакустические изображения, а также фотографии и видеозаписи, сделанные подводным беспилотным аппаратом, которые прежде еще никто не видел.

Шведские и датские морские власти были уведомлены о нашей экспедиции. В качестве меры предосторожности организатор экспедиции подал заявку в Управление обороны Швеции на получение разрешения на публикацию ранее не обнародованных гидроакустических изображений в высоком разрешении.

Мы обнаружили водолазный ботинок примерно в пяти метрах от небольшой пробоины в трубопроводе "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Швеции. Находка была сделана за несколько минут до 7 часов вечера 24 мая 2023 года.

Сколько он пролежал на дне моря, неизвестно. Андерсон, который был организатором экспедиции, считает, что ранее этот ботинок, возможно, был покрыт осадком или илом, которые могли перемещаться под воздействием морских течений или взрывов. Иначе непонятно, как следователи могли его пропустить.

Обнаруженный нами ботинок очень похож на водолазные ботинки "Тор", которые производила британская компания Northern Diver на своем предприятии в Китае.

"Он похож на ботинок “Тор”, – сказал Нил Тордофф (Neil Tordoff), директор по продажам в компании Northern Diver, внимательно изучив фотографию находки, которую ему направило издание Grayzone. – Но я не могу быть на 100% уверен".

По словам Тордоффа, его компания больше не выпускает ботинки этой модели – из-за сбоев в производстве, причиной которых стала пандемия COVID-19.

"Если это действительно ботинок “Тор”, то ими пользовались и до сих пор пользуются водолазы из нефтегазовой индустрии. Такие ботинки являются частью водолазных костюмов, которые обычно используются для работы в загрязненной воде, чтобы водолазы были в безопасности", – объяснил Тордофф.

"Такими ботинками пользуются во всем мире", – добавил он.

Вполне возможно, этот ботинок принадлежал человеку, который закладывал взрывчатку на трубопроводах. Кроме того, он мог принадлежать водолазу, которого отправили на место взрывов, чтобы он обезвредил и снял неразорвавшуюся бомбу со второй нитки "Северного потока – 2" – именно такую теорию выдвинул Сеймур Херш (Seymour Hersh). Или он мог принадлежать какому-нибудь коммерческому водолазу.

Организатор экспедиции Андерссон связался с представителями компании Nord Stream 2 AG, чтобы задать вопросы касательно этого ботинка.

"У меня состоялся долгий разговор с [представителями Nord Stream 2 AG], – рассказал Андерссон. – Они решительно отрицают, что в этом районе когда-либо проводились водолазные работы по строительству или ремонту труб".

Андерссону также сообщили, что эксперты компании "обнаружили этот ботинок в феврале и передали информацию о нем шведским следователям".

В октябре 2022 года Швеция отправила судно-спасатель подводных лодок HMS Belos обследовать место рядом с той пробоиной. В течение более восьми часов в два разных дня, в начале и конце октября, это судно стояло прямо над местом, где был обнаружен ботинок.

Но почему шведские следователи не подняли ботинок со дна и не стали упоминать о нем в своих публичных заявлениях? На момент публикации данной статьи издание Grayzone не получило ответа на электронное письмо с просьбой дать разъяснения.

Один источник сумел побеседовать с водолазом судна Belos, и тот сообщил, что их дайверы не носят такие ботинки. Он также добавил, что владелец ботинка действительно мог не заметить его отсутствия.

И водолаз, участвовавший в расследовании шведских властей, и представители компании Nord Stream 2 AG настаивают, что они никоим образом не причастны к появлению ботинка на дне моря.

Кто взорвал "Северный поток"?

В феврале ветеран расследовательской журналистики Сеймур Херш опубликовал материал, основанный на информации, переданной ему "источником, непосредственно знакомым с деталями оперативного планирования" секретной операции по уничтожению газопровода "Северный поток", которую ЦРУ провело вместе с Норвегией, являющейся ключевым государством-партнером НАТО. Пользуясь информацией, имеющейся в открытом доступе, несколько самопровозглашенных экспертов заявили, что им удалось "опровергнуть" разоблачения Херша, однако с тех пор стало очевидно, что некоторые утверждения, с которыми выступили эти эксперты, могли быть преувеличены.

В мае 2023 года шведская газета Expressen сообщила, что важная информация касательно местонахождения российских судов была "отвергнута" и что "немецкие следователи сочли ее неинтересной". Газета написала, что "точки местонахождения тех кораблей были нанесены на карту, из чего следует вывод, что они не находились в таком месте, откуда они могли бы совершить подрыв".

В настоящее время немецкие следователи, по всей видимости, сосредоточились на частной яхте "Андромеда", которую, как они подозревают, арендовала некая группа проукраинских диверсантов, чтобы доставить взрывчатку к ниткам трубопровода "Северный поток".

В ходе нашей экспедиции к месту взрывов на издание Grayzone получило такие снимки и видеозаписи, которые общественность ранее не видела. Собранные нами гидроакустические изображения и видеозаписи, сделанные подводным беспилотным аппаратом, могут дать более точное представление о количестве использованной взрывчатки и местах, где она была заложена.

Пока нам остается только гадать, почему шведские следователи публично не продемонстрировали никакого интереса к водолазному ботинку, найденному рядом с местом взрыва. Время покажет, станет ли он уликой, которая приведет нас к организаторам диверсии на "Северном потоке".

Автор статьи: Джеффри Бродски (Jeffrey Brodsky)