AgoraVox: Украина стала полигоном Запада для проверки оружия, направленного против России

Украина стала полем столкновения западных и российских вооружений, пишет пользователь AgoraVox. США и ЕС используют ее, чтобы проверить эффективность своего снаряжения в условиях реального боя с противником, и многочисленные заявления о передаче Киеву новой техники тому доказательство.

В конфликте на Украине можно выделить важные и быстро меняющиеся стратегические моменты. Больше всего тревожат появляющиеся признаки военной эскалации и ослабления стратегической осторожности, особенно со стороны Запада. Эта осмотрительность находилась во главе угла на протяжении более чем года, с самого начала вооруженных действий.

На фоне этих событий США озвучили свое намерение осуществить поставки Украине современных боевых самолетов, в том числе F-16 американского производства. Кроме того, Соединенные Штаты будут обучать украинских пилотов управлению этими истребителями. По сообщению одного высокопоставленного чиновника Белого дома, президент Джо Байден проинформировал об этом решении лидеров G7 в Японии, намекнув, что другие страны, имеющие F-16, также могут отправить их ВСУ.

Это важный шаг, так как эти боевые самолеты обладают наступательными возможностями, необходимыми для воздушного противостояния, центрального элемента конфликта между Украиной и Россией. С самого начала боевых действий ни одна из сторон не могла выйти из этой битвы победителем. Основное внимание уделяется укреплению военного потенциала ВСУ главным образом на суше, что сочетается с их ограниченными ракетными возможностями, а также усилению их оборонительных способностей за счет авиационной техники не последнего поколения. Становится понятным, почему президент Украины Зеленский назвал это решение "историческим".

<...> C изменением американской политики ситуация в небе может значительно измениться. Конкретные итоги нового курса США зависят от эффективности передачи истребителей F-16 и от обучения украинских пилотов их управлению. Этот процесс может занять не менее четырех месяцев при условии наличия квалифицированных летчиков для других моделей боевых самолетов.

Многие европейские государства владеют американскими истребителями F-16. Однако вряд ли все они согласятся передать часть своей авиационной техники Украине, особенно в нынешних условиях. В этой связи стоит отметить твит премьер-министра Великобритании Риши Сунака, в котором он пишет: "Великобритания будет сотрудничать с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы обеспечить Украину необходимыми ей средствами воздушного боя". Особенно важно отметить, что у Соединенного Королевства нет ни одного американского боевого самолета. Не очень понятно, какие страны — члены НАТО смогут отправить несколько истребителей F-16 на Украину в рамках "международной коалиции", как назвали этот союз Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Тем более что такие влиятельные европейские державы, как Франция, подтвердили возможность помощи в подготовке пилотов, но не предложили самолеты.

Передача ВСУ новейших боевых истребителей представляет проблему для России, поскольку речь идет не только об эскалации конфликта, но и о стремлении НАТО попытаться ускорить "поражение" ее армии. <...> К тому же Запад принимает сопутствующие меры, что включает текущую поставку Великобританией ракет Storm Shadow союзнице. Эти крылатые снаряды обладают дальностью полета более 250 километров и превосходят возможности ранее поставленных американских ракет, таких как Javelin, чей радиус действия составляет всего около 80 километров. В связи с этим стоит упомянуть заявления министра обороны Украины Алексея Резникова, сделанные несколько месяцев назад, о том, что Киев "готов предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию". Кремль отреагировал на это, сказав, что Москва даст соответствующий ответ, если ВСУ применят Storm Shadow.

Один из главных признаков эскалации прямого противостояния между Россией и НАТО на территории Украины появился недавно, когда два американских чиновника заявили, что Москва "безуспешно" пыталась уничтожить ракетный комплекс Patriot с помощью гиперзвуковой ракеты. Они объяснили этот "провал" тем, что солдаты ВСУ умело применили систему всего через несколько недель после ее доставки в страну. Кроме того, Украина утверждает, что нейтрализовала самое мощное гиперзвуковое оружие России, сбив ракеты "Кинжал", выпущенные в направлении Киева. Москва говорит, что эти снаряды обладают способностью обходить все системы ПВО, отрицая при этом возможность перехвата "Кинжала". По ее словам, одна из таких ракет уничтожила комплекс ПВО Patriot.

Перспектива противодействовать современным ракетным вооружениям с помощью систем США и ЕС порождает массу домыслов у экспертов. Москва заявляет, что ракеты "Кинжал", которые развивают скорость более 11 тысяч километров в час, не могут быть уничтожены ни одной системой ПВО в мире. Все свидетельствует о том, что Украина превратилась в обширный полигон для проверки эффективности западных вооружений против российского противника.

В целях укрепления потенциала ВСУ была начата транспортировка современных вооружений, внесены модификации для адаптации оборудования к реальным боевым условиям. Например, ракеты, первоначально запускаемые с самолетов, модифицируются, чтобы их можно было пускать с грузовиков, а бронетехника проходит повторные испытания, которые позволят убедиться в ее эффективности на обширных заминированных пространствах. Продолжается оценка способности беспилотных летательных аппаратов доставлять грузы на передовую — наряду с другими проверками.

Важно еще одно радикальное изменение: военные ВСУ постепенно переходят от использования вооружений и техники, традиционно ассоциирующихся с эпохой Варшавского договора, к оборудованию и боеприпасам НАТО. Постепенно Украина превращается в поле прямого столкновения вооружений альянса и России. На фоне череды заявлений Вашингтона появляются новости о переброске Киеву бронетехники, танков, боеприпасов, систем ПРО и ракет.

Автор: Dr. salem alketbi