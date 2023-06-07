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Известия.ru

ВС РФ уничтожили восемь украинских танков Leopard и 1,5 тыс. боевиков ВСУ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Российские военные уничтожили восемь украинских танков Leopard производства ФРГ и 1,5 тыс. боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 1500 украинских боевиков, 28 танков, в том числе три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.

Ранее в этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ возобновили наступательную деятельность на южнодонецком направлении, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе. Боевые действия были зафиксированы в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное.

Как подчеркнули в Минобороны, по противнику «было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами».

5 июня МО РФ заявило о попытке ВСУ атаковать российские войска на южнодонецком направлении. В конечном итоге противник был отброшен на исходные позиции.

Кроме того, оборонное ведомство показало видео уничтожения техники украинских боевиков в зоне специальной военной операции. С помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был снят процесс ликвидации боевых машин националистов, которые двигались по полю между полосами лесопосадок.


Кроме того, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что на южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, а также 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей при попытке наступления.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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Конашенков Игорь
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2 комментария
№1
07.06.2023 01:52
После позора МО с комбайном, в сводки Конашенкова-Шойгу верится еще меньше.
+1
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№2
07.06.2023 09:03
я  давно  не  слушаю бредовые  цифры  по  уничтожению  живой   силы и техники. когда  доходит  дело  до  фото-видео фиксации то  трупов  обычно штуки,  редко  10-ки, а боевая  техника  точно штучно  уничтожается и даже, часто непонятно какой  был результат  попадания Ланцета в танк, например. На  войне  врут  все, но  зачем врать так  безумно, что никто  уже  не  верит фанатзиям  про уничтожения живой  силы  и техники ВСУ
+1
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